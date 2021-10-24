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薰香劑含類鼻疽疑致4人染病2死 當局令召回

編譯林梅婕／綜合23日電
被消費品安全委員會宣布召回的其中一款香精油。(取自cpsc.gov)
被消費品安全委員會宣布召回的其中一款香精油。(取自cpsc.gov)

聯邦疾病防治中心(CDC)22日宣布，由家用品零售商Better Homes & Gardens出產的一款芳香療法使用的精油恐含有類鼻疽(Melioidosis)的細菌成分，疑似已造成四人染病，其中兩人死亡，當局勒令召回市面上所有產品。

這款精油為「薰衣草和洋甘菊精油」(Lavender & Chamomile Essential Oil)，產品上還標榜「注入帶有寶石顆粒、可噴在芳香療法的房間內」；該產品在連鎖超市沃爾瑪(Walmart)的55家分店中都有販售，標價為一瓶四元。

消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission)和沃爾瑪22日聯合召回該產品和其他六種不同味道的精油共3900瓶；當局希望能藉此了解其他味道的精油是否也存在類似的風險。

公衛官員指出，四名分別來自喬治亞州、堪薩斯州、明尼蘇達州和德州的民眾近日未曾出國，卻染上奇怪的熱帶疾病，甚至其中一名來自喬州的兒童和另一名成人因此死亡。

據稱，該款精油是自印度進口；而先前的實驗分析也顯示，四名患者有著密切的關聯性；但CDC表示目前還在核對四名患者與精油瓶內採集到的菌株是否相同。

當局表示，在喬州患者的家中發現可能存有疑慮的精油，且瓶中採集到的細菌遺傳基因分析指其與南亞經常出沒的一種菌株非常相似。

類鼻疽在美國可說相當罕見，每年全國平均僅12起案例；一般民眾可透過直接與帶有病菌的土壤或水接觸而感染，當局稱若及早發現治療則患者愈有機會康復。

喬州 沃爾瑪 聯邦疾病防治中心

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