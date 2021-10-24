古巴華裔畫家林飛龍「聚會」紐約拍賣 上看400萬

華裔古巴畫家林飛龍的傑作「聚會」。(佳士得公司網站)

華裔古巴 畫家林飛龍的傑作「聚會」(La Réunion)成為佳士得拍賣 公司11月11日20世紀畫作拍賣重點，拍前預估價在300萬到400萬元之間。

「聚會」是林飛龍創作於1941到1943年間最重要作品之一；之前他住歐洲約莫20年，返回古巴後立即畫下那批作品。

林飛龍那時期畫作之一的「叢林」(The Jungle)創作於1943年，目前在紐約 的「現代藝術博物館」(Museum of Modern Art)列為永久藏品之一；另幅繪於1943的作品「OMI OBINI」創下林飛龍作品拍賣所得最高紀錄，於2020年6月紐約蘇富比拍賣會上成交，得款960萬美元。

林飛龍出生於1902年，父親為華人，母親為非裔古巴人；戰後畫作取材於自己多元背景，經常用西畫風格而吸收非洲主題，特別是後古巴主義，另受到布勒東(André Breton)及畢卡索等人的超現實主義所影響。

「聚會」創作於1942年，主題為長著馬頭的女人；這種形象首見於林飛龍1940年畫作，以凸顯布勒東的超現實主義詩作。

佳士得拉丁美洲畫作資深專家瑪麗索‧內維斯(Marysol Nieves)指出，「聚會」這幅重要畫作糅合林飛龍一切匠心獨運，匯聚20世紀前衛技法及新世界宇宙觀，對當代藝術有獨特貢獻；林飛龍咀嚼純潔、上下尊卑等傳統觀念，擁抱文化混血及自己僑居四海的根苗，而重新界定現代主義的範疇。

「聚會」在佳士得洛杉磯畫廊預展到23日，然後30日到11月11日在佳士得紐約洛克菲勒中心畫廊供人觀賞，接下來進行拍賣。