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當年面臨遣返 「同學1人1信」救了她 51年後膺風雲教師

編譯柯立偉／綜合21日電
新澤西州退休社會科教師瑪麗蓮．羅曼，51年前發起「一人一信救同學」的聯名信運動，成功將可能被遣返的德雷莎．毛格韓(見圖)一家留在新州；而今毛格韓也成為社會科教師，並獲新州年度教師的殊榮。(取材自YouTube)
新澤西州退休社會科教師瑪麗蓮．羅曼，51年前發起「一人一信救同學」的聯名信運動，成功將可能被遣返的德雷莎．毛格韓(見圖)一家留在新州；而今毛格韓也成為社會科教師，並獲新州年度教師的殊榮。(取材自YouTube)

新澤西州退休社會科教師、前澤西市(Jersey City)代理市長瑪麗蓮．羅曼(Marilyn Roman)，51年前為自己班上差點被遣返的女同學家庭發動「一人一信救同學」聯名信運動，成功將德雷莎．毛格韓(Theresa Maughan)一家留在新州；而今51年過去，毛格韓追隨羅曼老師的道路，也成為一名教師，並且榮膺2021-22學年年度教師殊榮。

羅曼老師表示，1970年由於毛格韓一家即將被遣返，她為了讓他們留下來，就組織學生發起了「一人一信救同學」活動；每位同學都向時任聯邦眾議員葛拉漢(Cornelius Gallagher)寫信陳情，此事還登上當年新澤西日報的頭條。

毛格韓一家對羅曼老師當年的付出心懷感恩，她說：「這段經歷痛苦而漫長，但羅曼老師對我們家的付出，讓她成為我們家人的偶像。」

毛格韓表示，羅曼老師對她的影響不只於此，還因此激發她對社會科的興趣，大學畢業後也成為社會科老師；毛格韓說：「羅曼老師組織的活動，讓我意識到原來可以把書本上學到的東西應用在實際生活中，是羅曼老師帶領我踏上社會科的研究領域。」

此後毛格韓在杏壇執教40年，與羅曼老師再度會面時，兩位老師談論最多的話題總是圍繞在教育的心得上；毛格韓說，改變學生是教育生涯最令人感動的回報，例如她的一位學生皮埃爾(Anisaa Jean-Pierre)，就是受到毛格韓的影響，開啟了對學習的興趣；皮埃爾大學畢業後在新州參議員梅南德茲(Bob Menendez)的辦公室擔任助理，並向有關單位推薦毛格韓獲得年度教師的獎項。

從羅曼到毛格韓再到未來，「教育」將不斷改變每一位孩子的人生；兩位老師同時表示：「我們或許只陪孩子一年，但帶給孩子們的課程會持續一生。」

教育 新澤西州 遣返

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