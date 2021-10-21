FDA提議買助聽器免處方 新規實施後料有助降價

聯邦食品暨藥物管理局提議新規定，將允許民眾無需檢驗聽力和不持醫生處方，即可在藥店或上網購買助聽器。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA )提議新規定，將允許民眾無需檢驗聽力和不持醫生處方，即可在藥店或上網購買助聽器。FDA的新舉措將有助於降低助聽器的價格，使數千萬有聽力障礙的人受益。

FDA的新規將減少購買助聽器的繁文縟節，民眾期盼已久。目前購買者須檢測 聽力和醫生開處方，包括輕度和中度聽力障礙的人，如今則允許在網路、藥店和零售店購買。衛生專家和消費者維權組織多年來一直呼籲，主張降低助聽器的價格和簡化購買程序。

全國逾3700萬的人有聽力問題，占成年人的15%，但僅約五分之一的人使用助聽器。使用少的主要障礙是售價，一部助聽器加上裝配服務的價格超過5000元，但保險公司的報銷極為有限，聯邦醫療計畫(Medicare)不負擔助聽器的費用，僅報銷聽力檢測費。

衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)表示，新規實施後，將促進生產廠家的競爭並有助於降價，「我們打開了便捷購買和親民價格的大門」。

FDA將為新規舉行90天公聽會，在徵求公眾意見後正式頒布實施，但FDA沒說新助聽器何時上架。

電子消費品公司多年來生產的「個人擴音裝置」價格低廉，但未經FDA審議，被聯邦管理部門禁止作為助聽器上市營銷。FDA明確表示，「擴音裝置」將不能替代經過正式核准的助聽器，如果發現企業有不當營銷，將面臨聯邦處罰，產品將被沒收。

助聽器生產廠家表示，挑選合適的助聽器及其裝配服務，都需要有專業知識的人。

FDA的新規生效後，傳統的助聽器生產廠家勢將降價並且直面消費者，維權組織預計，今後的助聽器產品將與護目品類似，如今老花鏡和變焦鏡都可在藥店購買。

但新規定不適用於聽力嚴重喪失的人和兒童，藥店零售的助聽器需有音量限制等措施，以免造成損傷。