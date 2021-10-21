豬腎移植人體 紐大稱功能完全正常 也無排斥反應

紐約大學朗格醫療中心醫生蒙哥馬利表示，外科團隊將豬腎連接到已故人體體外大血管，在觀察兩天後確認，「腎功能完全正常，未引發排斥反應，可以過濾廢物、產生尿液」。圖為朗格醫院的外科團隊審視與人體連接的豬腎。(美聯社)

科學家長年持續研究將動物器官移植人體的努力，向前跨出一小步。領導外科團隊進行「豬腎移植人體試驗」的紐約大學 朗格醫療中心(NYU Langone Health)醫生蒙哥馬利(Robert Montgomery)表示，他們將豬腎連接到已故人體體外大血管，在觀察兩天後確認，「腎功能完全正常，未引發排斥反應，可以過濾廢物、產生尿液」。

紐約大學9月公布的案例，是研究人員取得一名已故婦女的家人同意實驗後，將她旳遺體連接至呼吸機。這名女士曾想捐獻器官，但不適合傳統捐贈方式。蒙哥馬利說，她的家人認為她的「這份禮物可能會帶來一些好處」。

與人體連接的豬腎。(美聯社)

蒙哥馬利三年前曾接受過移植手術，願意接受任何器官的他，使用了一位患有丙型肝炎的捐贈者心臟。他表示，「我曾是躺在加護病房裡等待，不知器官能否及時到來的人之一。」美國 有逾9萬人排隊等著獲得腎臟移植。每天有12人在等待中死去。

豬腎移植人體的重要進展，是聯合醫療公司(United Therapeutics)旗下子公司Revivicor的勝利；去年12月，聯邦食品暨藥物管理局(FDA )已批准Revivicor豬基因改變可安全用於人類食品和藥物；但FDA表示，在將豬器官移植到活人身上以前，開發商需要提交更多文件。

聯合醫療公司執行長羅斯布拉特(Martine Rothblat)聲明表示：「這是實現異種移植承諾的重要一步，在不久的將來，異種移植每年將挽救數千人的生命。」

「這項研究是很重要的一步。」未參與此研究的明尼蘇達大學醫學院醫生亞當斯(Andrew Adams)表示，它讓病患、研究人員和監管機構都感到放心，因為「我們正朝著正確方向前進」。

豬一直是解決器官短缺問題的最新研究重點。豬比猴子和猿有優勢，牠們被生產為人類食物，移植豬器官至人體的倫理問題較少；豬一窩產仔數量很多，妊娠期也短，器官可與人類相比。幾十年來，豬心臟瓣膜已成功用於人類；血液稀釋劑肝素來自豬腸；豬皮移植物用於燒傷，中國外科醫生則使用豬角膜恢復視力。