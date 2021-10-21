臉書下周宣布改名 轉型發展元宇宙 打造新型態AR網路

臉書9月推出新產品「雷朋」(Ray-Ban)智慧眼鏡售價至少300元，是查克柏格口中公司朝「多元宇宙」方向發展的步驟之一。（Getty Images）

科技新聞網The Verge 20日報導，醜聞纏身的社群媒體 巨擘「臉書 」(Facebook)打算下周宣布改名，改為創辦人查克柏格 (Mark Zuckerberg)屬意的「元宇宙」(Metaverse)，網友也發揮創意提供意見。

The Verge報導，臉書此次改名宛如Google(谷歌)母公司改名為「字母」(Alphabet)，而Google轄下事業名稱不變，臉書的應用程式和網站名稱也不會改變。

The Verge引述知情人士說法報導，查克柏格可能在28日的年度「連結大會」上宣布改名，相關消息也可能提早公告。

福斯新聞(Fox News)報導，臉書使用者寫道：「改成Open Book好了，因為它竊取所有使用者的個人資訊，監視人們說話與搜尋的一舉一動。」

臉書旗下經營Instagram、WhatsApp等社群媒體和虛擬實境裝置Oculus等事業。新名稱可能會反映臉書集團力圖超越社群媒體的雄心，因為它的社群媒體生意近年捲入不少醜聞，迭遭批評。

臉書9月推出新產品「雷朋」(Ray-Ban)智慧眼鏡售價至少300元，就是查克柏格口中公司朝「多元宇宙」方向發展的步驟之一。

新名稱也顯示臉書希望把虛擬與擴增實境(AR)技術結合到嶄新的網路領域，讓用戶成為「數位阿凡達」(Digital Avatars)，彼此可以戴著新器材同時互動，例如同時「造訪」星巴克(Starbucks)，和在裡面喝咖啡的朋友聊天。

臉書本周宣布將在歐洲雇用1萬人，打造結合虛擬與擴增實境技術的網路「元宇宙」。

查克柏格曾預言，他的「元宇宙」構想若實現，將比智慧手機和網際網路更引人興趣。網路科技和創新工具發展突飛猛進，虛擬與實際世界更加緊密結合，是很自然的演進。

他也曾說，雷朋智慧眼鏡等擴增實境工具愈來愈普遍後，藝術、衣服、媒體等就會成為「元宇宙」網路世界的重要商品。

他7月接受The Verge訪問時說，未來幾年內，臉書將從眾人眼中的社群媒體企業，轉型為「元宇宙」實境網路企業，而以「元宇宙」作為企業總稱，有助臉書擺脫目前「只懂賺錢的社群媒體」惡名。