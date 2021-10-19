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入籍造假者 國土安全部擬縮減撤銷公民資格查緝行動

記者顏伶如／綜合報導
新移民歸化美國時，有人造假；國土安全部有意不再追究。圖為上個月紐約市舉行的入籍儀式。(歐新社)
新移民歸化美國時，有人造假；國土安全部有意不再追究。圖為上個月紐約市舉行的入籍儀式。(歐新社)

根據華盛頓時報(Washington Times)獨家報導，國土安全部現正研議中的草案，對於申請入籍時提供造假資料者，將縮減撤銷公民資格的查緝行動。

報導指出，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)發給旗下三大移民事務主管機關主要負責人的備忘錄中，提到了目前正在討論中的草案內容。備忘錄寫道，如果民眾擔心公民資格未來恐遭撤銷，可能就對於申請入籍感到卻步。

備忘錄寫道：「歸化公民(naturalized citizens)應該享有最終定局，也應該擁有身為公民的安全感。」

備忘錄指出，國土安全部的政策不應該導致寒蟬效應，或為擁有永久居留權的綠卡合法持有人申請公民時形成阻礙。

撤銷公民資格(denaturalization)屬於聯邦法律範疇，必須通過法院裁定，管道則包括刑事案件或民事訴訟。

報導指出，備忘錄上寫道，國土安全部應該限縮撤銷公民資格的案件，只保留與威脅國家安全以及性犯罪、侵犯人權或重大詐騙犯罪等重罪案例。備忘錄並未註明日期，但有「草案」(DRAFT)以及「限公務使用」(FOR OFFICIAL USE ONLY)註記。

華盛頓時報報導，根據備忘錄內容，目前國土安全部正在處理中的某些撤銷公民資格案件，可望獲得不再追究。

報導指出，國土安全部的提議，目的似乎是要為前總統川普任內設下的規定鬆綁。川普政府除了針對有犯罪紀錄者加強查緝並撤銷公民資格，對於利用造假手段取得公民資格者，同樣嚴格掃蕩，某些案例是因為主管機關作業疏失而讓申請人取得美國籍。

在川普執政期間擔任美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)政策主任、現任「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)法規事務及政策主任的勞勃洛指出，這份備忘錄的遣辭用字帶有嚴重約束感，「再也沒有人會提出撤銷公民資格的民事訴訟」。

他說，梅奧卡斯透過這項政策傳達的訊息是，「國籍其實是沒有意義的，以詐騙手段入籍成功是能夠獲得獎勵的」。

國土安全部對於華盛頓時報報導並未發表評論。

國土安全部 川普 移民

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