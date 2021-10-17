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從紐約飛倫敦只要90分鐘 極音速客機有望成真

從紐約飛倫敦只要90分鐘 極音速客機有望成真

中央社／紐約17日綜合外電報導

超音速客機協和號近20年前退役後，近年對超音速旅行興趣又起，且有幾款超快速飛機在研發中，其中還有極音速客機，估計從美國飛到英國只要90分鐘。

極音速是指達到5馬赫（Mach 5）的速度，也就是音速的5倍，從紐約飛到倫敦只要90分鐘。相較之下，已經退役的超音速協和客機（Concorde）費時約3小時，一般噴射客機則要6到7小時。

根據美國有線電視新聞網旅遊頻道（CNN Travel）報導，亞特蘭大新創公司荷姆斯（Hermeus）志在研發極音速飛機，已在測試一款新型發動機。荷姆斯表示，這款發動機可以達到5馬赫（每小時3000英哩）的速度，是荷姆斯專為目前替美國空軍生產的小型極音速無人機設計。不過，在把尺寸放大後，將可以提供客機動力。

剛開始，極音速客機會比現有的客機小很多，甚至比可以搭載100人的協和號客機還要小。

荷姆斯執行長皮普利卡（AJ Piplica）說：「為了協助我們估測飛機的大小，我們替一家航空公司建立一套商業模型。我們聚焦在商務艙和頭等艙旅客，然後套上速度和營運成本等參數。結果出來的是可容納20人的機艙。」

皮普利卡說，「我們預估以今天的商務艙價格來看，我們預期可獲利」，但很難評估人們願意為快5倍的速度付出多少錢，因為「在產品問世和有確實數據前」，沒辦法真正回答這個問題。

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