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誤殺10名無辜阿富汗人 國防部承諾賠償

編譯林梅婕／綜合16日電
美軍於8月29日向阿富汗發動無人機攻擊誤殺10名百姓，美方本周向這10名死者家屬發放慰問金。圖為遭美軍誤擊的民宅與車輛現場。(美聯社)
美軍於8月29日向阿富汗發動無人機攻擊誤殺10名百姓，美方本周向這10名死者家屬發放慰問金。圖為遭美軍誤擊的民宅與車輛現場。(美聯社)

美軍於8月29日向阿富汗發動無人機攻擊，卻誤殺10名無辜百姓，其中七人是兒童；五角大廈本周不僅向死者家屬發放慰問金，並表示正與國務院合作，會協助他們來美國

國防部副部長卡爾(Colin H. Kahl)與非營利組織「國際營養及教育」(Nutrition and Education International，NEI)創辦人Steven Kwon14日達成協議，針對誤殺司機阿瑪迪(Zemari Ahmadi)及其無辜牽連的家屬提供賠償。

國防部已於上個月證實，美軍誤判阿瑪迪車上的裝水容器是炸藥，並澄清阿瑪迪與伊斯蘭國(Islamic State)毫無關係；據稱，先前因阿瑪迪與喀布爾一處美軍認為是伊斯蘭國藏匿處出入的人有過非常短暫的接觸，才被誤會與恐怖組織有關。

國防部發言人柯比(John F. Kirby)在聲明中表示：「美方承認此事是一場悲劇錯誤，阿瑪迪與其他死者都是無辜受害，他們與呼羅珊伊斯蘭國(Islamic State-Khorasan，ISIS-K)沒有任何關係，對美軍亦不具威脅。」

事實上，阿瑪迪自2006年就在NEI中擔任電氣技師；事發後阿瑪迪的家屬也抗議美方毫無作為，不僅沒有主動協助將家屬安置美國，也沒有提供任何撫卹金；但五角大廈的官員已在15日承諾賠償，不過未談及撫卹金的確切金額，官方將持續與家屬和律師討論。

近年來因美軍造成受傷或死亡的受害者領取的撫卹金額不一，以2019年會計年度來看，五角大廈針對阿富汗及伊拉克相關事件共發放71筆撫卹金，金額自131元至3萬5000元不等。

上個月美軍中央司令部司令麥肯齊(Kenneth McKenzie)曾表示，當時軍方深信卡薩國際機場(Hamid Karzai International Airport)將會遭伊斯蘭國攻擊，才導致後續誤判的決策發生；但一直到紐約時報(NYT)的調查影片揭露後一周，軍方才坦承誤殺。

五角大廈 國防部 美國

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