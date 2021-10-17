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小行星探測太空船露西號升空 專家：拍到的一定驚奇

編譯潘勛／綜合16日電
NASA小行星深測太空船「露西號」16日凌晨在佛州卡納維爾角成空發射升空，展開為期12年的旅程。(美聯社)
NASA小行星深測太空船「露西號」16日凌晨在佛州卡納維爾角成空發射升空，展開為期12年的旅程。(美聯社)

國家航空暨太空總署(NASA)小行星探測太空船「露西號」(Lucy)16日升空，展開為期12年的旅程；露西號目標在研究一群神秘的小行星，那批小行星軌道與木星有所重疊，咸信它們是太陽系行星組成運動時的原始殘餘物。

美聯社報導，露西號16日拂曉搭載於「亞特拉斯五號」(Atlas V)火箭升空，展開迂迴的旅程，預計跨幅近40億哩；對這次發射成功，專家們都相當激動。

露西號任務斥資9億8100萬元，是人類首度針對所謂木星「特洛伊」(Trojan)扈從小行星進行科學研究；那批小行星為數成千上萬，與木星公轉軌道有所重疊，有的在木星繞日軌道之前，有些緊隨在後。

露西號任務首席科學家列維森(Hal Levison)指出，雖說軌道如此，但特洛伊小行星分散開來，彼此距離甚遠；因此露西號迂迴前往目標小行星的過程，被其他小行星撞到的機率基本上是零。

露西號2022年10月將會掠經地球，2024年亦然，由重力取得足夠能量，再一路奔往木星軌道，途中會經過火星及木星之間的唐納喬韓森(Donaldjohanson)小行星。

露西號由自身兩個龐大的圓形太陽能翼取得動力，2020年代末期將追蹤特洛伊小行星群帶頭那五個；接下來再掉頭往地球，2030年取得另次重力協助，把它甩往後頭那幾枚小行星，2033年繞經最後兩個目標小行星，創下單一太空任務造訪八顆小行星的紀錄。

露西號飛經每個目標的距離在600哩；最大一顆小行星直徑約70哩。

主管露西號黑白攝像鏡頭的約翰霍普金斯大學科學家魏佛(Hal Weaver)表示，不曉得露西號會拍到山脈、峽谷、凹坑，還是台地，但他敢打包票一定會讓世人感到驚奇。

魏佛表示，科學團隊急著想知道傳回來的小行星光景，那批「化石」小行星將透露太陽系形成時的資訊。

太空 火星 NASA

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