我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

柯林頓泌尿系統感染住院 正在康復中

記者胡玉立／綜合報導
前總統柯林頓因泌尿系統感染入院住進加護病房，正在康復中。圖為他今年1月在亞特蘭大一座教堂演說。(美聯社)
前總統柯林頓因泌尿系統感染入院住進加護病房，正在康復中。圖為他今年1月在亞特蘭大一座教堂演說。(美聯社)

前總統柯林頓(Bill Clinton)12日因泌尿系統感染入院，住進加護病房；他的助理15日表示，柯林頓正在康復中，但他並未接受「加護病房護理」。

這位助理沒有詳細說明柯林頓住進加護病房的原因，但他說，柯林頓的泌尿系統感染問題擴散到他的血液中，不過情況正在好轉，也未出現可能危及生命的感染性休克。

未透露姓名的這位助理表示，柯林頓精神很好，一邊看書一邊留意關於他住院的電視報導；他的妻子、前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)在醫院陪侍，但他女兒雀兒喜·柯林頓(Chelsea Clinton)不在身邊；目前也沒有具體的出院時間。

拜登總統15日在一家托兒中心表示，他持續透過電話了解柯林頓的狀況，「目前他似乎情況很好」。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)則說，拜登和柯林頓15日下午曾以電話交談，「拜登祝福柯林頓早日康復」。

柯林頓發言人烏雷納 (Angel Ureña) 14日晚發表聲明，稱現年75歲的柯林頓12日晚間因與新冠病毒無關的感染，被送往爾灣加州大學醫療中心；烏雷納後來引述醫生阿明(Alpesh Amin)和巴達克(Lisa Bardack)的話表示，柯林頓接受了靜脈抗生素注射治療，「治療兩天下來，他的白血球數呈下降趨勢，對抗生素反應也很好；加州醫療團隊一直與紐約醫療團隊溝通，其中包括他的心臟病主治大夫在內。我們希望他能盡快回家」。

柯林頓2001年卸任總統後，健康不時出現問題。2004年他曾因長時間胸痛和呼吸急促，接受心臟繞道手術；2005年回院接受部分肺塌陷手術；2010年因心臟動脈阻塞動手術，裝了兩根支架。後來柯林頓開始改採大部分素食，體重減輕，健康有所改善。

柯林頓基金會發言人表示，柯林頓最近在洛杉磯地區參加與慈善組織有關的私人活動。

前國務卿喜萊莉·柯林頓(中)14日晚探視丈夫後離開醫院。(美聯社)
前國務卿喜萊莉·柯林頓(中)14日晚探視丈夫後離開醫院。(美聯社)

柯林頓 拜登 加州大學

上一則

縮短大法官任期 最高法院改革委員會討論

下一則

國會暴動男出庭要自己當辯護律師 法官冷回一句話

延伸閱讀

拜登認3.5兆預算案縮水 刪免費社區學院「以後再爭取」

拜登認3.5兆預算案縮水 刪免費社區學院「以後再爭取」
兩岸緊張升溫 CNN：美台官員討論F-16V提前交機

兩岸緊張升溫 CNN：美台官員討論F-16V提前交機
柯林頓敗血症住院 喜萊莉急探視

柯林頓敗血症住院 喜萊莉急探視
川普頻打選舉舞弊牌 2024再戰 聲勢難擋

川普頻打選舉舞弊牌 2024再戰 聲勢難擋

熱門新聞

華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

2021-10-13 23:04
社會安全局13日宣布，領取社安金支票的6400多萬美國民眾、領取社會安全補助金的800萬民眾，從2022年開始領取金額將調升5.9%，創下近40年來最大調整幅度。美聯社

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

2021-10-13 12:36
第一波風暴系統將在10日離開洛磯山脈，屆時將釋出兩個風暴圈，其中一個將會行經德州潘漢德爾(Texas Panhandle)地區，另一個則是穿越北美大平原。（取自NOAA）

秋季風暴來襲 西部降雪 中部壞天氣 東部仍暖和

2021-10-10 18:01
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

2021-10-09 13:50
美國海岸警衛隊巡邏艦「伯索夫號」。（取材自美國海岸防衛隊官網）

首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

2021-10-08 22:02
前總統柯林頓12日不適送醫，身體已逐漸恢復。(美聯社)

前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒

2021-10-14 21:44

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差