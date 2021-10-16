柯林頓泌尿系統感染住院 正在康復中

前總統柯林頓因泌尿系統感染入院住進加護病房，正在康復中。圖為他今年1月在亞特蘭大一座教堂演說。(美聯社)

前總統柯林頓 (Bill Clinton)12日因泌尿系統感染入院，住進加護病房；他的助理15日表示，柯林頓正在康復中，但他並未接受「加護病房護理」。

這位助理沒有詳細說明柯林頓住進加護病房的原因，但他說，柯林頓的泌尿系統感染問題擴散到他的血液中，不過情況正在好轉，也未出現可能危及生命的感染性休克。

未透露姓名的這位助理表示，柯林頓精神很好，一邊看書一邊留意關於他住院的電視報導；他的妻子、前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)在醫院陪侍，但他女兒雀兒喜·柯林頓(Chelsea Clinton)不在身邊；目前也沒有具體的出院時間。

拜登 總統15日在一家托兒中心表示，他持續透過電話了解柯林頓的狀況，「目前他似乎情況很好」。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)則說，拜登和柯林頓15日下午曾以電話交談，「拜登祝福柯林頓早日康復」。

柯林頓發言人烏雷納 (Angel Ureña) 14日晚發表聲明，稱現年75歲的柯林頓12日晚間因與新冠病毒無關的感染，被送往爾灣加州大學 醫療中心；烏雷納後來引述醫生阿明(Alpesh Amin)和巴達克(Lisa Bardack)的話表示，柯林頓接受了靜脈抗生素注射治療，「治療兩天下來，他的白血球數呈下降趨勢，對抗生素反應也很好；加州醫療團隊一直與紐約醫療團隊溝通，其中包括他的心臟病主治大夫在內。我們希望他能盡快回家」。

柯林頓2001年卸任總統後，健康不時出現問題。2004年他曾因長時間胸痛和呼吸急促，接受心臟繞道手術；2005年回院接受部分肺塌陷手術；2010年因心臟動脈阻塞動手術，裝了兩根支架。後來柯林頓開始改採大部分素食，體重減輕，健康有所改善。

柯林頓基金會發言人表示，柯林頓最近在洛杉磯地區參加與慈善組織有關的私人活動。