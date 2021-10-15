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美中校拍片抨擊高層撤軍阿富汗一團糟 遭軍檢起訴後認罪

編譯周辰陽／即時報導
美國海軍陸戰隊中校謝勒8月底發布自拍影片，公開批評高層將撤出阿富汗處理得一團亂。儘管此舉令他爆紅，卻也因此被軍檢起訴多項罪名。謝勒中校14日已坦承有罪，裁罰預計隔天出爐。路透/USA TODAY NETWORK
美國海軍陸戰隊中校謝勒8月底發布自拍影片，公開批評高層將撤出阿富汗處理得一團亂。儘管此舉令他爆紅，卻也因此被軍檢起訴多項罪名。謝勒中校14日已坦承有罪，裁罰預計隔天出爐。路透/USA TODAY NETWORK

美國海軍陸戰隊中校謝勒（Lt. Col. Stuart Scheller）8月底眼見自家政府將撤出阿富汗處理得一團亂，就上社群媒體發布自拍影片，公開批評高層與要求究責。儘管此舉令他爆紅，卻也因此被軍檢起訴。謝勒中校14日認罪，稱他知道自己不尊重人，想要指出他視為「無能」之處。

華盛頓郵報與軍聞網站《Task & Purpose》報導，身為曾在伊拉克與阿富汗服役的戰鬥老兵，謝勒中校證稱他明知自己正在違抗命令，並稱發布第一隻影片後，生活就開始「螺旋式」下降，像妻子離開他了、同袍海陸軍官不理他與海軍陸戰隊針對他的行為啟動調查等。

根據謝勒中校的說法，他在8月26日發布第一隻影片後，收到民選官員在內的支持者傳來正面回饋意見，因此繼續發布後續其他自拍評論影片，「許多金星家庭（美軍陣亡將士家屬）、資淺海陸士兵與國會議員聯絡支持我的發言」。

報導指出，軍檢準備的案情紀錄長達6頁，詳列他說出招致上級怒火的每一件事。謝勒中校則坦承藐視要員（Contempt toward officials）、不敬上級軍官、故意不服從上級軍官與怠慢職務履行等指控有罪。

據悉軍事法官已接受認罪，預期15日做出裁決。根據謝勒中校跟海軍陸戰隊達成的協議，軍事法官可裁罰不超過一封申斥函（Letter of reprimand）與扣押三分之二薪餉長短達12個月。謝勒中校同時要求離開海軍陸戰隊，但退役形式最終將由海軍部長決定。

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