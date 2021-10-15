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嬌生爽身粉被控致癌 官司吃不完 子公司聲請破產

中央社／紐約14日綜合外電報導
嬌生爽身粉。(Getty Images)
嬌生爽身粉。(Getty Images)

美國嬌生集團的嬰兒爽身粉等產品被控有致癌風險，面臨數以萬計訴訟，嬌生成立新的子公司承擔可能的債務，這家子公司今天聲請破產保護。批評者譴責這是「無良濫用法律制度」。

根據企業資料及法庭紀錄，這家新的子公司名為LTL Management LLC，今天在北卡羅來納州聲請破產保護。嬌生集團（Johnson & Johnson）及其附屬公司則不在聲請破產範圍內。

數以萬計原告指控嬌生的嬰兒爽身粉及其他以滑石製成的產品含有石棉，有致癌風險，但嬌生否認。這些原告包括罹患卵巢癌和間皮瘤的女性。

路透報導，嬌生今天採取頗具爭議的法律操作來執行企業重組，這種方法稱為「德州兩階段式破產」（Texas two-step bankruptcy），其他面臨石棉相關訴訟的企業也用過這種策略。

在這套程序中，嬌生集團的一家企業依據德州法律，透過所謂的分割合併拆分為兩家。法院文件顯示，嬌生據此成立了LTL子公司，並由這家公司承擔嬌生的滑石案相關債務。

嬌生表示，集團將支付LTL的滑石案相關法律費用，金額之後會由審理破產案件的法官決定，初步撥出20億美元；此外，LTL也獲得現值超過3.5億美元的特許權收益，可用來支付法律費用。

市值逾4000億美元的嬌生集團表示，在LTL進行破產程序期間，暫不處理滑石相關案件。

根據今天提出的破產聲請文件，嬌生為了近4萬起訴訟案所花的辯護費用幾乎達10億美元；嬌生另為和解及裁定掏出約35億美元。

嬌生的法律總顧問伍爾曼（Michael Ullmann）在聲明中說：「我們採取這些行動，是為了給美妝用滑石案的相關各方帶來確定性。」

他說：「我們仍堅定支持我們美妝用滑石產品的安全性，但我們認為，盡可能迅速有效地解決此事，才符合（敝公司）和所有股東的最佳利益。」

原告律師團則譴責嬌生利用子公司聲請破產保護的做法。

替原告律師維權的非營利組織「美國司法協會」（American Association for Justice）執行長李普森（Linda Lipsen）說，嬌生「申請破產的花招卑鄙又無恥」，也是「無良濫用法律制度」。

嬌生 破產 美國

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