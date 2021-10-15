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787夢幻客機再傳新缺陷 波音：零件被不當製造

中央社／華盛頓14日綜合外電
787夢幻客機。（路透）
787夢幻客機。（路透）

波音公司（Boeing Co）今天表示，787夢幻客機（Dreamliner）部分鈦金屬零件3年來被不當製造，讓這型廣體客機諸多問題再添一樁。

波音表示，這項品質問題並不會直接影響飛安，已將此事知會美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）。波音正努力確認有多少架飛機內含這種有缺陷的零件。

波音指出，這種零件是由李奧納多公司（Leonardo SpA）向總部位於義大利的「製造工藝規格」（Manufacturing Processes Specification，MPS）購買，再提供給波音。李奧納多公司證實，MPS已不再是公司的供應商。李奧納多公司股價聞訊跌幅擴大，收盤下跌7%，波音股價收盤下跌2%。

李奧納多公司聲明表示，零件問題要歸咎於MPS。李奧納多公司指出，MPS「正在接受檢察官審查，李奧納多公司是受害者，不承擔任何與這項問題有關的潛在損失」。

路透今晚無法聯繫上義大利檢方發表評論，MPS也未立即回應記者的置評請求。

這些零件包括幫助將地板橫梁固定在機身部分的配件和其他配件、墊片、支架、和其他組件中的夾子。

尚未交付的飛機將重做，已開始載客的飛機則將和波音一起經過檢查程序並取得FAA認證。

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