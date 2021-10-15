她是迪士尼傳奇 動畫家111歲離世「跟米老鼠同長大」

111歲的魯茜‧湯普森(中)10日在睡夢中長逝，她是「迪士尼傳奇」人物，常自稱與米老鼠一起長大。（Getty Images）

獲譽為「迪士尼 傳奇」、在迪士尼工作 近40年的動畫大師魯茜‧湯普森(Ruthie Tompson)10日在睡夢中溘然長逝，享嵩壽111歲；湯普森見證好萊塢動畫最先源起，直到今日規模，對動畫業的進步及成長貢獻良多，迪士尼史學家明迪‧強生(Mindy Johnson)推崇她一生「很了不起」。

全國公共廣播電台(NPR)報導，湯普森老愛跟人講她跟米老鼠一起長大，但她絕非吹牛，她在迪士尼任職近40年，由「白雪公主與七矮人」(Snow White and the Seven Dwarfs)到「救難小英雄」(The Rescuers)，參與了每部動畫片，直到1975年退休。

在1920年代還是小孩起，湯普森就參與迪士尼早期的「愛麗絲喜劇」(Alice Comedies)，十多歲任職於「彩墨繪」(ink and paint)部門，一路做到動畫及分景檢查，過程中成為最早加入好萊塢電影 工會的三位女性之一。

迪士尼集團執行主席艾格(Bob Iger)推崇湯普森是「動畫業者的傳奇」。

湯普森八歲時一家由波士頓搬到加州，當時第一次世界大戰才剛結束，新家就在剛創辦的迪士尼兄弟電影公司附近；她2010年口述歷史時回憶，自己由櫥窗瞧見兩位女士在電影工作室裡繪圖，馬上就好奇心大起，每天都來看一看，因為太常出現，於是有人邀她進去公司看看，「我想他就是迪士尼本人」。

湯普森還記得迪士尼兄弟有一天為了繪製動畫，邀鄰居孩子們奔跑玩耍而拍下照片，給孩子們的酬勞金是0.25元或0.5元，自己拿了錢馬上跑去糖果店買糖。

幾年過後，湯普森到附近騎馬場工作，迪士尼兄弟經常去那兒打馬球，華德迪士尼在櫃台認出湯普森，便邀請她到公司的彩墨繪部門工作，因為她的敬業好學，往後便一直在迪士尼工作，直到退休。

千禧年之交，迪士尼集團因她在公司服務近40年，員工裡前所未有，而頒「迪士尼傳奇」的頭銜的給她。

湯普森給他人的體悟是人生得意須盡歡，生活盡力求充實，然後記住生命中一切美好的事物。