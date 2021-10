她是迪士尼傳奇 動畫家111歲離世「跟米老鼠同長大」

111歲的魯茜‧湯普森(中)10日在睡夢中長逝,她是「迪士尼傳奇」人物,常自稱與米老鼠一起長大。(Getty Images)

獲譽為「迪士尼 傳奇」、在迪士尼工作 近40年的動畫大師魯茜‧湯普森(Ruthie Tompson)10日在睡夢中溘然長逝,享嵩壽111歲;湯普森見證好萊塢動畫最先源起,直到今日規模,對動畫業的進步及成長貢獻良多,迪士尼史學家明迪‧強生(Mindy Johnson)推崇她一生「很了不起」。

全國公共廣播電台(NPR)報導,湯普森老愛跟人講她跟米老鼠一起長大,但她絕非吹牛,她在迪士尼任職近40年,由「白雪公主與七矮人」(Snow White and the Seven Dwarfs)到「救難小英雄」(The Rescuers),參與了每部動畫片,直到1975年退休。

在1920年代還是小孩起,湯普森就參與迪士尼早期的「愛麗絲喜劇」(Alice Comedies),十多歲任職於「彩墨繪」(ink and paint)部門,一路做到動畫及分景檢查,過程中成為最早加入好萊塢電影 工會的三位女性之一。

迪士尼集團執行主席艾格(Bob Iger)推崇湯普森是「動畫業者的傳奇」。

湯普森八歲時一家由波士頓搬到加州,當時第一次世界大戰才剛結束,新家就在剛創辦的迪士尼兄弟電影公司附近;她2010年口述歷史時回憶,自己由櫥窗瞧見兩位女士在電影工作室裡繪圖,馬上就好奇心大起,每天都來看一看,因為太常出現,於是有人邀她進去公司看看,「我想他就是迪士尼本人」。

湯普森還記得迪士尼兄弟有一天為了繪製動畫,邀鄰居孩子們奔跑玩耍而拍下照片,給孩子們的酬勞金是0.25元或0.5元,自己拿了錢馬上跑去糖果店買糖。

幾年過後,湯普森到附近騎馬場工作,迪士尼兄弟經常去那兒打馬球,華德迪士尼在櫃台認出湯普森,便邀請她到公司的彩墨繪部門工作,因為她的敬業好學,往後便一直在迪士尼工作,直到退休。

千禧年之交,迪士尼集團因她在公司服務近40年,員工裡前所未有,而頒「迪士尼傳奇」的頭銜的給她。

湯普森給他人的體悟是人生得意須盡歡,生活盡力求充實,然後記住生命中一切美好的事物。