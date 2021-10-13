美稅收首破4兆元大關 企業、富人稅是大宗

2021會計年度的政府收入增加6270億元，首次突破4兆元大關，比去年增幅高達18%，以富豪及企業的納稅為大宗。（路透）

雖然新冠疫情 嚴重衝擊經濟，讓富豪及科技公司財富膨脹及政府赤字受到關注；但另一方面，2021會計年度(2020年10月1日至2021年9月30)的政府財政收入卻大增逾6000億元，而且增長以富豪及企業的納稅為大宗。

POLITICO網站報導，國會預算處(CBO)8日發布的數字顯示，2021會計年度的政府收入增加6270億元，首次突破4兆元大關，而且與2020會計年度相比增幅高達18%，為1977會計年度以來首見。

就算是與疫情前的2019會計年度相比，2021會計年度的政府收入依然高出17%；自1977會計年度以來，政府稅收增幅超過兩位數的年度只出現過11次。此外，2020會計年度的財政收入也未看到顯著衝擊，只減少1.2%至3兆4200億元。

2021會計年度的政府收入增加6270億元，首次突破4兆元大關，比去年增幅高達18%，以富豪及企業的納稅為大宗。（路透）

理論上，疫情衝擊經濟，許多民眾被迫失業賦閒，或是薪資下降，會讓政府財政收入減少；因此在新冠疫情期間稅收成長仍如此巨大，讓曾在CBO主管稅收預測的布斯(Mark Booth)形容這「非常不正常」。

雖然富豪及企業繳稅過少的議題成為話題，但是CBO的數字顯示，稅收成長主要由富豪及企業推動；例如來自企業的稅收暴增75%，一舉突破3700億元大關，儘管前川普 政府曾推動減少企業稅，但依然是2007年以來的最高數字。

川普政府在2017年推動企業減稅後，隔年來自企業的稅收一度蒸發近三分之一至2050億元，不過企業稅收從2020財年開始反彈；儘管CBO屢次上調預測，但是企業稅收之豐依然超出預期，也反映出CBO低估企業近期的營收 表現。

個人所得稅亦成長27.5%，而且實情是結構非常不成比例，因為所得稅中超過80%來自收入前10%的民眾。

2021會計年度所有項目的稅收均正成長；但另一方面，政府稅收表現也確實反映出，疫情造成的衝擊是複雜不一的，當許多民眾陷入生計問題時，本來就已繳納更多稅款的民眾，在疫情期間財務反而更好。

CBO的稅收數據為初步，最終數字將由財政部發布，但預期不太可能會差太多。