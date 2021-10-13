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華府川普國際飯店 傳3.7億元出售 「川普」名稱不保

記者顏伶如╱綜合報導
圖為距離白宮只有五條街的川普國際飯店。(美聯社)
圖為距離白宮只有五條街的川普國際飯店。(美聯社)

華爾街日報12日獨家報導，知情人士透露，前總統川普家族企業脫手離白宮不遠的華府川普國際飯店(Trump International Hotel Washington, D.C.)，幾已成定局；邁阿密的CGI商業集團(CGI Merchant Group)將以3億7000萬元買下這座飯店經營權，成交後也將移除「川普」名稱。

知情人士指出，CGI商業集團同時也與多家飯店業者接觸，包括希爾頓全球控股公司(Hilton Worldwide Holdings Inc)旗下精品酒店華爾道夫大飯店(Waldorf Astoria Hotels)，目的是完成收購華府川普國際飯店後，改掛其他飯店招牌。

華府川普國際飯店距離白宮只有五條街，國會眾院監督暨改革委員會(House Oversight and Reform Committee)8日公布文件指出，川普執政四年期間，這座飯店累計虧損超過7000萬元。

掌理聯邦建築物與土地的總務署2012年同意將興建於19世紀的舊郵政大樓(Old Post Office)租賃給川普飯店，裝潢之後的華府川普國際飯店於2016年開張，當時川普是共和黨總統候選人。

當年爭取舊郵政大樓做為飯店新地點的過程中，川普集團擊敗的財力雄厚競爭對手包括希爾頓集團、萬豪酒店集團(Marriott International Inc)等。

一名知情人士說，這筆收購案最終可能以接近4億元的價格成交，幾乎是川普集團投入川普國際飯店開銷的一倍。

華爾街日報報導，自從民主黨主導的眾院委員會針對川普旗下事業涉嫌利益衝突展開調查後，出售華府川普國際飯店的洽談便積極啟動；大約兩年前，一名熟悉內情的消息人士曾說，川普家族拋出希望以5億價格轉手的消息，開始試探出售這座飯店經營權的水溫。

報導指出，川普執政期間，華府川普國際飯店儼然成為「共和黨俱樂部」，川普支持者、遊說團體、國會議員及有意拉攏川普政府的商業人士，都是飯店座上賓；雖然川普卸任之後飯店生意下滑，但業界分析，舊郵政大樓的地點優勢及歷史建築，未來還是可以吸引消費者。

酒店顧問機構Lodging Advisors執行長漢尼塞(Sean Hennessey)指出，舊郵政大樓是一棟經過大規模翻修的悠久建築物，許多設計特色與建築細節，是當今建築物難以複製的；建築物本身已經連結上豪華形象，有助於打造出新的品牌。

川普 華府 郵政

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