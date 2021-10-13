FDA授權首款電子菸裝置 號稱有助減少吸菸

聯邦食品暨藥物管理局12日首次授權電子菸裝置Vuse三項產品的銷售。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA )12日首次授權電子菸裝置Vuse三項產品的銷售，使其成為目前唯一合法在美銷售的電子菸，因為資料顯示，Vuse有助於菸民戒菸或減少吸菸量。

電子菸在美國 銷售超過10年，但政府的監管以及對電子菸利弊的研究都很少；面對法院的最後期限，FDA在對大批電子菸產品進行審議，以確定哪些可繼續在市場銷售。

FDA今年9月拒絕逾百萬電子菸及相關產品的申請，主要是因為它們可能面向青少年；FDA對多數主要企業的申請推遲做出決定，包括市場領先的Juul電子菸。

如今Vuse Solo品牌及其菸草口味尼古丁盒等三項產品，成為首度獲得授權的電子菸裝置，FDA表示，該公司的資料顯示，Vuse電子菸有助於菸民戒菸和大幅減少吸菸。但FDA強調，不吸菸的人不應使用。

R.J. Reynolds’ 公司出產的Vuse Solo電子菸，是充電型的金屬裝置，形狀與傳統香菸相似；FDA拒絕該公司10種其他口味電子菸的申請，但沒說明原因。

FDA菸草中心主任表示：「所有菸草製品都要受到FDA的監督和上市前的科學評估，今天的授權是邁出重要一步。」

電子菸2007年左右首次在美出現，被認為可成為減少吸菸的替代品，但究竟是否真正有助於戒菸則缺乏研究。

電子菸市場近年來發展到數百個廠家激烈競爭，出現口味各異的大批裝置與尼古丁替代品，但市場主要由Juul等少數企業控制。

為能在市場繼續銷售，電子菸企業必須證明他們的產品對民眾健康有利，意味著成年人使用電子菸後，可逐步戒菸或減少吸菸量，同時也不會使青少年迷戀。

密西根大學衛生學院的專家說，FDA的最新授權在降低菸草危害上邁出了積極一步，但只有主要菸草公司支持的電子菸才能獲得FDA授權。