我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

FDA授權首款電子菸裝置 號稱有助減少吸菸

編譯孫梁／綜合12日電
聯邦食品暨藥物管理局12日首次授權電子菸裝置Vuse三項產品的銷售。(美聯社)
聯邦食品暨藥物管理局12日首次授權電子菸裝置Vuse三項產品的銷售。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)12日首次授權電子菸裝置Vuse三項產品的銷售，使其成為目前唯一合法在美銷售的電子菸，因為資料顯示，Vuse有助於菸民戒菸或減少吸菸量。

電子菸在美國銷售超過10年，但政府的監管以及對電子菸利弊的研究都很少；面對法院的最後期限，FDA在對大批電子菸產品進行審議，以確定哪些可繼續在市場銷售。

FDA今年9月拒絕逾百萬電子菸及相關產品的申請，主要是因為它們可能面向青少年；FDA對多數主要企業的申請推遲做出決定，包括市場領先的Juul電子菸。

如今Vuse Solo品牌及其菸草口味尼古丁盒等三項產品，成為首度獲得授權的電子菸裝置，FDA表示，該公司的資料顯示，Vuse電子菸有助於菸民戒菸和大幅減少吸菸。但FDA強調，不吸菸的人不應使用。

R.J. Reynolds’ 公司出產的Vuse Solo電子菸，是充電型的金屬裝置，形狀與傳統香菸相似；FDA拒絕該公司10種其他口味電子菸的申請，但沒說明原因。

FDA菸草中心主任表示：「所有菸草製品都要受到FDA的監督和上市前的科學評估，今天的授權是邁出重要一步。」

電子菸2007年左右首次在美出現，被認為可成為減少吸菸的替代品，但究竟是否真正有助於戒菸則缺乏研究。

電子菸市場近年來發展到數百個廠家激烈競爭，出現口味各異的大批裝置與尼古丁替代品，但市場主要由Juul等少數企業控制。

為能在市場繼續銷售，電子菸企業必須證明他們的產品對民眾健康有利，意味著成年人使用電子菸後，可逐步戒菸或減少吸菸量，同時也不會使青少年迷戀。

密西根大學衛生學院的專家說，FDA的最新授權在降低菸草危害上邁出了積極一步，但只有主要菸草公司支持的電子菸才能獲得FDA授權。

FDA 美國 食品暨藥物管理局

上一則

二度重返辦公室變得熱絡 疫情以來最高

下一則

華府川普國際飯店 傳3.7億元出售 「川普」名稱不保

延伸閱讀

美新研究發現 菸草歷史可追溯至1.23萬年前

美新研究發現 菸草歷史可追溯至1.23萬年前
預防心血管疾病先戒菸 醫師：CP值最高

預防心血管疾病先戒菸 醫師：CP值最高

加州電子菸管 加12.5%銷售稅

加州電子菸管 加12.5%銷售稅
癮君子 心肌梗塞風險大

癮君子 心肌梗塞風險大

熱門新聞

遭人縱火後教堂內一景。(取自教堂臉書@montgomeryfirstbaptist )

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

2021-10-06 09:14
由默克藥廠（Merck & Co）研發的全球第一款抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」。(路透)

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

2021-10-06 21:03
第一波風暴系統將在10日離開洛磯山脈，屆時將釋出兩個風暴圈，其中一個將會行經德州潘漢德爾(Texas Panhandle)地區，另一個則是穿越北美大平原。（取自NOAA）

秋季風暴來襲 西部降雪 中部壞天氣 東部仍暖和

2021-10-10 18:01
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

2021-10-09 13:50
美國海岸警衛隊巡邏艦「伯索夫號」。（取材自美國海岸防衛隊官網）

首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

2021-10-08 22:02
川普(前左)在利雅德(Riyadh)拜會了沙國國王沙爾曼(前右)，期間獲得沙國皇族致贈的長袍，結果證實為贗品。(Getty Images)

紐時：川普獲沙國皇族贈3件稀有皮毛長袍 是贗品

2021-10-11 09:01

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手