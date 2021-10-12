犯罪率升高 多地警察預算恢復還加人

外界大呼「取消警方經費」一年後，警局在地方領袖支持下拿回預算。圖為去年6月活動要求取消明尼亞波利斯警局的經費。(美聯社)

外界大呼「取消警方經費」一年後，警局在地方領袖支持下拿回預算 ；這也反映警局面對犯罪率提升，員警離職以及政治等多重壓力。

紐約警局多了2億元預算，洛杉磯則是增加3%；德州 奧斯汀的預算來到歷史新高，佛蒙特州柏林頓(Burlington)也從刪預算，到現在提供留任的員警1萬元獎金。

德州達拉斯是對比最為鮮明地區，市長強森(Eric Johnson)不僅提議恢復警局預算，更派駐更多警力上街執法。當市議會恢復去年被刪減的預算，增聘250名員警，也沒有招來群眾反對。

強森表示：「身為一名非裔男性，我記得許多人的生活遭受暴力摧殘，我不願發生這樣的事。」

去年達拉斯的謀殺案暴增25%上看252件，來到20年來最高點。對此達拉斯採用老策略，於犯罪熱點加強執法，運用少量警力，應對大量案件。犯罪專家表示，這能有效減少問題地區的犯罪。目前策略確實收到效果，犯罪率與去年同期下降6%。

過去幾年，達拉斯警局遭遇嚴峻挑戰；在2016年許多警察 因退休金糾紛離職，警察人數從3600人減少至3100人。同一年還有五名警察，在抗議非裔民眾被白人警殺害的示威中，有五名警察被鎖定白人員警的重裝狙擊手殺害。

在暴力事件和搶劫頻傳的達拉斯南部，理髮師克萊朋(Gerard Claiborne)說，犯罪熱點仍主要集中在少數族裔社區。他表示：「我不會說新計畫沒有效，但有更大問題要解決；從頭開始，員警需要更全面訓練。他們希望讓警局更具人性，這在幾十年前就該做了。」

但34歲市議員巴扎杜亞(Adam Bazaldua)認為，警察的存在能嚇阻犯罪，但並不是最佳解答。雖然今年的犯罪案件下降，但暴力問題在許多低收入公寓區仍是一大問題。