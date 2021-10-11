天候與交管問題影響 美國西南航空取消逾千航班

美國 西南航空公司（Southwest Airlines）上週末因天候不佳和空中交通管制問題，被迫暫時中斷部分服務，10日取消逾1000個航班。

根據航班追蹤網站FlightAware，該航空公司10日取消1085個航班，約占其總航班數的29%。這是迄今所有航空公司中最高的比例，另外還有900多個航班延誤。

FlightAware的資料顯示，西南航空9日也取消了超過800個航班。

西南航空透過聲明表示，週末來臨時，佛州 機場就開始天候不佳，此後狀況因意外的空中交通管制問題而惡化，這些問題導致班機延誤與大量航班取消。

聲明稱：「整個週末，我們都持續努力工作 ，以重新恢復營運。重點是重新部署飛機和機組人員，以照顧我們的客戶。」

先前有傳言稱，部分機師或其他西南航空公司員工決定發起怠工運動，以抗議公司強制要求員工接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。西南航空公司駕駛員協會（SWAPA）則試圖駁斥這項傳言。

該組織9日強調：「SWAPA了解，一些問題導致西南航空公司今天運作出現困境，但我們可以自信地說，我們的駕駛並未參與任何官方或非官方工作行動。」