汽油價格7年新高 造成通膨加劇 拜登新政經難題

全美汽油平均每加侖3元。圖為西雅圖在9月的汽油價格，每加侖早已超4元。(美聯社)

石油 和汽油價 格處在2014年以來最高點，正自疫情重創中恢復的經濟前景為此蒙上陰影；在能源價格衝擊下，美國面臨十幾年來最嚴重的通貨膨脹，還可能加劇；但白宮對此恐怕束手無策。

全美汽油平均每加侖逾三元，為拜登 總統帶來嚴重的政治難題；歷史顯示，選民不喜歡高油價，白宮很容易因此受到責難；拜登政府表示，正設法對抗高油價。但業內消息人士指稱，目前能用的方法非常有限；某些考慮選項，還可能讓情況更糟。

其中的A計畫是「能源外交」，讓石油輸出國組織(OPEC)及其同盟(統稱為OPEC+)開源救急；但此案至今未能成功，OPEC+上周宣布只會逐步增加市場供應，拒絕聽命白宮大幅提高產量的呼籲；美國原油價格因此自去年11月14日以來首次飆升至每桶79元以上，加油站油價也持續攀升。

能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)表示，拜登政府正在考慮B計畫或C計畫；B計畫不排除再次動用戰略石油儲備，C計畫是更極端的措施，即禁止石油出口。

格蘭霍姆在一場能源轉型戰略峰會上被問到動用戰略石油儲備(SPR)應急是否有意義時表示，「這是正在考慮的工具之一，總統當然會考慮這點。」

業內消息人士也懷疑，單單使用SPR會影響居高不下的能源價格；諮詢業者Rapidan Energy Group總裁、前總統布希任內能源顧問麥克納利(Robert McNally)認為，「這就像在打仗時攜帶噴槍一樣；我們需要一門大砲，SPR太小了。」

至於更極端的C計畫—禁止石油出口，格蘭霍姆說：「這種工具我們沒用過，但它也是一種工具。」不過，能源部後來也澄清說，沒有立即禁止石油出口的計畫。

種種問題都讓白宮繞回A計畫：說服OPEC+更積極恢復在疫情高峰期被擱置的石油生產；但「能源外交」可能干擾今秋另一優先事項─「氣候外交」。

本月稍晚，拜登將在蘇格蘭格拉斯哥第26屆全球年度氣候峰會(COP26)上，與全球領導人共聚，洽商如何讓全球經濟擺脫化石燃料的支持；但在幕後，拜登官員有可能被迫推動OPEC生產更多化石燃料。