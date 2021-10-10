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甜蜜！神秘！參院有個糖果桌 拉近兩黨距離

編譯中心／綜合報導
參院糖果桌的歷史悠久，為挑燈夜戰審查法案的參議員們補充體力。(Getty Images)
參院糖果桌的歷史悠久，為挑燈夜戰審查法案的參議員們補充體力。(Getty Images)

國會參院有張「糖果桌」，外觀看來和院內其他家具沒兩樣，但這張桌子卻有著可以拉近黨派分歧的神秘力量：它的抽屜裡塞滿了甜食。

這張糖果桌裡塞滿巧克力、棒棒糖和其他甜食，即使在最費心思的投票環節，也可以讓參議員們甜甜嘴，超過半世紀以來，替他們帶來伴隨著罪惡感的愉悅。

糖果桌位於共和黨參議員座位區，在人來人往的入口處附近，抽屜裡的糖果需要經常「補貨」。

在緊湊的協商環節，如近幾周為了預算和舉債持續交火的兩黨參議員，十分認真看待糖果桌的補貨任務。

中央社報導，這張桌子目前的所有人、賓州共和黨籍參議員圖米(Pat Toomey)說：「我可以跟你保證，這張糖果桌會一直被塞得滿滿的。」

在參院擺上一張糖果桌，不是真的為了讓參議員在幾乎無止無盡的辯論中補充「營養」，而是因為參院有近三分之一議員年齡在70歲以上，他們在夜晚需要各式美食來保持體力。

在前總統川普2020年第一次彈劾審判期間，一個重要的任務就是把一大箱糖果搬到圖米的工作區。

圖米從2015年起就是糖果桌的主人；他說：「不過，由賓州參議員擁有這張糖果桌，似乎天經地義，畢竟我們(賓州)有領先全美，甚至全世界的糖果產業。」

圖米的理論其來有自：賓州有約200家糖果製造商，約有1萬名員工投入糖果業，製造商包括世界知名的賀喜公司(Hershey Co.)。

參院糖果桌目前所有人是賓州共和黨籍聯邦參議員圖米。(Getty Images)
參院糖果桌目前所有人是賓州共和黨籍聯邦參議員圖米。(Getty Images)

參院糖果桌的傳統起源於1968年，當時坐在這個位置的加州共和黨籍參議員墨菲(George Murphy)曾是出色演員和舞者；喜歡討人歡心又嗜甜食的墨菲，常會邀同僚分享糖果。

這項傳統為後來的座位擁有者保存下來，坐過這個位置的還包括昔日共和黨總統候選人、前亞利桑納州參議員馬侃(John McCain)、前賓州參議員桑托倫(Rick Santorum)。

桑托倫曾說：「在這麼長的作證時間裡，讓參議員保持清醒非常重要。」

在華府，即使對糖果的過度享受也可能成為政治議題，為了和圖米打對台，民主黨也設立了自己的糖果桌。

民主黨籍參議員布克(Cory Booker，新澤西州)說：「我的桌子現在是糖果桌。沒錯，他(圖米)在共和黨那邊，我在民主黨這邊。」

布克表示，他願意對圖米的糖果桌貢獻一點存貨；他笑說：「小小的善舉會讓世界轉動。」

參議員 共和黨 賓州

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