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拜登總統公告 頒布原住民日 將與「哥倫布日」一起紀念慶祝

編譯盧炯燊／綜合9日電
拜登總統8日在白宮與聯邦第一位原住民的內政部長哈蘭，出席保護公共土地及尊重原住民遺產的活動。(路透)
拜登總統8日在白宮與聯邦第一位原住民的內政部長哈蘭，出席保護公共土地及尊重原住民遺產的活動。(路透)

總統拜登8日發布歷來第一個「原住民日」(Indigenous Peoples' Day)總統公告，將紀念哥倫布(Christopher Columbus) 聯邦假期的真正意義，再次聚焦在原住民方面。

「原住民日」將於10月11日與國會訂立的「哥倫布日」(Columbus Day)一起紀念及慶祝，儘管多年來，美洲原住民都會在「哥倫布日」這一天參加地方及國家層面的紀念活動，而國會訂立這天作為聯邦假期，目的也是表彰原住民，但民眾仍然偏向紀念哥倫布發現美洲新大陸，故此拜登的公告將這一天聚焦原住民，因此也讓許多人感到意外。

北卡州原住民肯佩尼奇(Hillary Kempenich)2019年開始，一直爭取「原住民日」來取代「哥倫布日」，她直言總統這個公告著實令她出乎意料，高興得不知所措。

北卡州原住民肯佩尼奇對拜登總統此一公告，非常高興。(取自推特)
北卡州原住民肯佩尼奇對拜登總統此一公告，非常高興。(取自推特)

拜登在公告中表示，「幾代人以來，聯邦政策都是系統性的尋求同化、取代原住民，並根除民住民文化，但終於認識到原住民的韌性和力量，以及他們對美國各個方面的不可估量的積極影響。」

在另一個有關「哥倫布日」的公告中，拜登讚揚了義大利裔美國人在社會中的作用，但同時也提到哥倫布以及那個時代的其他探險家，給美洲帶來的暴力和傷害。

1492年10月12日，義大利航海家哥倫布在現在的巴哈馬登陸，是歐洲探險家浪潮中的第一個發現美洲新大陸，然而他們在尋求黃金和其他財富的過程中大量屠殺美洲土著。

拜登在公告中說，美國不會尋求埋沒過去的可恥事件，反會誠實地面對它們，將它們揭露出來，盡所能來解決它們。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在記者會表示，總統對承認「原住民日」有強烈感受，但目前沒法預測會否結束「哥倫布日」作為聯邦假期。

川普在2020年「哥倫布日」熱烈稱讚哥倫布等探險家是勇敢的英雄，而拜登承認原住民的苦難，是一個強烈對比。

原住民 拜登 美國

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