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秋季風暴來襲 西部將降大雪 東部卻異常暖和

編譯林梅婕／綜合9日電

根據當局氣象預報，秋季風暴下周將橫掃全美西部和中部地區，西部山上將出現大量降雪，中部則是氣候惡劣，恐怕還會出現龍捲風。

國家氣象局風暴預報中心(NWSSPC)宣布，中央平原(Central Plains)10日的氣候惡劣等級為三級；另外，一些剛形成的風暴將快速茁壯、形成所謂「超大胞風暴」(supercell storm)，屆時帶來大顆冰雹和破壞性強風。

更多風暴也將在11日或12日抵達，塞拉內華達山脈(Sierra Nevada)至洛磯山脈中部和北部地區都會降雪；不過東部地區將呈現完全相反、溫和的天氣，且氣溫會異常暖和。

首波風暴將夾帶兩個風暴系統，8日已接近太平洋沿海一帶；暴風圈內同時也會有許多濕氣，並持續向北推進；內華達山脈預計可累積1呎高的積雪量；9日晚間，北美大盆地(Great Basin)內的高海拔地區也會有嚴重的濕氣。

事實上，加州的優勝美地國家公園(Yosemite National Park)附近已經開始下雪；猶他州東北地區最高峰、懷俄明州中西部、靠近風河印第安保護區(Wind River Reservation)和懷俄明盆地(Wyoming Basin)9日也都會有明顯的降雪，位於猶他州西部地區的猶因塔山脈(Uinta Mountains)當天還可測得時速45哩的大風。

另外，科羅拉多州山區也可能出現大量降雪，甚至丹佛市(Denver)和圓石市(Boulder)的居民有機會見到今年秋季第一波降雪。

當局預測，第一波風暴系統將在10日離開洛磯山脈，屆時將釋出兩個風暴圈，其中一個將會行經德州潘漢德爾(Texas Panhandle)地區，另一個則是穿越北美大平原。

另一方面，南部的風暴則會帶來溫暖和潮濕的空氣，同時將氣流向東推移；預計10日晚間，這波氣流將與另一波乾燥的沙漠氣流結合後，產生更嚴重的暴風雨。

從達拉斯(Dallas)到奧克拉荷馬市(Oklahoma City)向東行的35號州際公路將面臨最大的風險，當地風速和風向也會隨海拔高度有所變化，可能進而產生一些風暴，或是龍捲風。

風暴 降雪 猶他州

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