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不實資訊大問題 民眾怪政府社媒 就不怪自己

記者張聲肇／綜合報導
美聯社民調發現，95%民眾認為不實資訊是一大問題，約一半民眾怪政府，75%更責怪社媒。(美聯社)
美聯社民調發現，95%民眾認為不實資訊是一大問題，約一半民眾怪政府，75%更責怪社媒。(美聯社)

美聯社8日公布的民調指出，95%民眾認為不實資訊是一大問題，約一半民眾怪政府，75%更責怪社媒，只有兩成擔心自己散布不實資訊後就成了問題的一環。

美聯社和皮爾森研究所、NORC公共事務研究中心發現，擔心自己本身就是問題的人雖然不多，擔心家人、朋友也在散播不實資訊，成為問題的一部分的人，卻高達六成。

肯塔基州勒辛頓市33歲的研究所學生史貝樂(Carmen Speller)就是這六成「主流意見」美國人之一，她相信疫苗，家人卻受電視、網站傳播的錯誤資訊影響，拒打疫苗。

家人親友不接種疫苗也罷，還不同意她相信政府提供的新冠病疫資訊；她說：「他們認為我才是盲目信賴政府不實資訊的人。問題嚴重到我和家人以及有些朋友，關係變得很緊張。」

責備政府該為不實資訊負責的，共和黨人有61%，民主黨人也有38%。至於怪罪社群媒體散佈不實消息的共和黨和民主黨人，比率各為79%和73%。

過半美國成年人(53%)不擔心自己就是不實資訊的傳播者。凡德比大學心理系教授法齊歐(Lisa Fazio)的解讀是：大家都認為不實資訊是別人的問題，不管被騙、被誤導或散佈不實資訊，都是別人有問題，「多數人不認為自己扮演了某一角色。」

反而是年輕人較肯承認自己也會分享假消息。18歲到29歲的受調民眾，25%為自己散佈過不實資訊，感到極度不安，60歲以上有此感覺者，僅14%。這些年長資深公民，高達63%對此問題無感，高於其他年齡層(50%)。

疫苗 美國 民主黨

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