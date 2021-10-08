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1夜降雨逾1呎 阿拉巴馬淹水 至少4死

記者張聲肇／綜合報導
冷濕鋒面在阿拉巴馬各地遲滯不前，帶來驟雨，各地淹水，警方7日指出，造成至少四人死亡。圖為阿州佩韓鎮一名男子涉水而過。(美聯社)
冷濕鋒面在阿拉巴馬各地遲滯不前，帶來驟雨，各地淹水，警方7日指出，造成至少四人死亡。圖為阿州佩韓鎮一名男子涉水而過。(美聯社)

冷濕氣象鋒面在阿拉巴馬各地遲滯不前，帶來豪雨，從6日晚間到7日晨，驟降超過一呎的大雨，造成各地淹水；警方7日指出，至少已有四人死亡；氣象局也警告，雨勢並未停止。

馬歇爾郡驗屍官努金特(Cody Nugent)說，阿州東北部豪雨沖走多輛汽車，一名4歲女童和一名18歲女子分別死於洪水沖走的汽車事故。

謝爾比郡驗屍官艾凡斯(Lina Evans)另外指出，伯明翰市郊胡佛市溪水暴漲，沖走一輛汽車；一對同為23歲的男女朋友屍體已在車內被發現。

艾凡斯說：「通常是涓涓細流的雨水，這次卻怒濤洶湧。」

氣象局說，6日晚間到7日晨，阿拉巴馬州中部降了13吋的雨，幾十人困在水裡被救出來，南部Escambia郡一家「快樂小豬」(Piggly Wiggly)超市正門被河水暴漲的急流沖過去，暫時無法營業；附近兩家小學7日停課。海岸地區巴爾德文郡的洪水從下水道排水管噴出，廢水浮出量達25萬加侖(94.6萬公升)。

北部大城伯明翰地區7日仍有洪水警報。氣象局預報，阿拉巴馬州和佛州、喬治亞州、田納西州部分地區可能降下最多13公分的雨量。

這場大雨在阿州北部、中部造成一片混亂，伯明翰地區和田納西谷地不少汽車被淹沒，能見度低，水流又急，救難隊員幫忙不少開車人逃到安全的地方。

伯明翰附近的Pelham淹水最嚴重，當地消防隊說，溪水暴漲，沖入街道、民房，救難隊員總共從淹水的房子救出82人，從浸水的車裡拉出15人。消防隊出動了100多人，16艘快艇。

被困在Pelham低窪區停車場的卡斯奇(Jill Caskey)本來想奮力開離進水區，但水位急速升高，她趕緊從窗戶逃出，7日早上看著拖車把她的運動跑車拖去修理。

她說，她聽過安全守則「趕快掉頭，別溺死」(turn around, don't drown)，但「一切來得太快，我根本來不及想。」

汽車 阿拉巴馬州 洪水

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