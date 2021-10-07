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國稅局專線打不通 竟是私企占線收費牟利

記者顏伶如／綜合報導
名稱為EnQ的佛州公司發動電話攻勢大量占用國稅局免費服務專線，然後把占用得來的電話時段做為生財工具。圖為示意圖。(Pexels)
名稱為EnQ的佛州公司發動電話攻勢大量占用國稅局免費服務專線，然後把占用得來的電話時段做為生財工具。圖為示意圖。(Pexels)

民眾撥打國稅局(IRS)免費服務電話查詢問題時，經常遇到等候多時的狀況。洛杉磯時報報導，某些納稅人撥打國稅局服務專線永遠打不通，因為一家私人公司大量占用國稅局電話線，然後把占用得來的電話時段做為生財工具，有民眾就願意付出每年1000元的費用，只為能和國稅局專線那端的稅務人員請教問題。

洛時指出，根據納稅人倡議組織的年度調查報告，由於共和黨國會議員要求刪減預算，導致2020年約1億通打到國稅局服務專線的電話，僅24%獲得接聽。

納稅人權益倡議者柯林斯(Erin M. Collins)說，換算起來，高達7500萬多通納稅人履行納稅義務時希望尋求協助的電話，國稅局員工都沒接聽。

國稅局服務專線撥打不易的狀況，卻讓有心人士嗅到商機。一家位於佛羅里達州的公司便藉由這種管道賺錢。

名稱為EnQ的佛州公司發動電話攻勢大量占用國稅局免費服務專線，然後把占得時段向納稅人兜售，有納稅人願意負擔每年1000元的訂閱年費。EnQ對客戶聲稱，訂閱服務之後，想打電話請教國稅局稅務專員，將可省時省力，在電話上等候時間可縮短九成。

EnQ創辦人兼執行長瓦連提(Andrew Valiente)説 ，這種經營模式只不過是把國稅局的客戶服務用來發揮商機潛力，好比把檸檬做成檸檬汁。

瓦連提的操作手段彷彿黃牛票模式，如同在黑色星期五(Black Friday)大減價日來臨之前，花錢找人幫忙排隊等候搶購一樣。瓦連提說：「打電話到國稅局是非常痛苦的差事，我們讓它變得簡便一些。」

報導指出，註冊會計師(CPA)裴德羅沙(Arturo Pedroza)便說，因為工作關係，如果報稅期限接近時，或者客戶有急需，EnQ提供的服務「其實很棒」。

但裴德羅沙同時表示，EnQ的賺錢之道「我並不贊同」。他說，原本是免費，所有民眾都可取得的服務，卻被人拿來謀利，「他們讓問題變得更嚴重，國稅局卻束手無策」。

一家名稱為EnQ的佛州公司大量占用國稅局電話服務專線，然後把占用得來的電話時段做...
一家名稱為EnQ的佛州公司大量占用國稅局電話服務專線，然後把占用得來的電話時段做為生財工具。(Getty Images)

國稅局 黑色星期五 佛州

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