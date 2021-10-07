莫德納3創辦人 登美國400富豪榜

三名莫德納創辦人搭乘新冠疫情的順風車，大發疫苗財，首度名列富比世雜誌的美國400富豪榜。(Getty Images)

三名莫德納 (Moderna)創辦人搭乘新冠疫情的順風車，大發疫苗 財，首度名列美國 400富豪榜。

莫德納科技公司創辦人阿費揚(Noubar Afeyan)、共同創辦人暨董事蘭格(Robert Langer)和早期投資人斯普林格( Timothy Springer)被「富比世」(Forbes)雜誌選入今年度美國前400名富豪行列。

乘疫情順風車大發其財的人，除了經營健康照顧事業，也有金融和科技業者。富比世6日指出，這些頂尖富豪的總財產比去年榜上人物的總財產暴增40%，表示要上榜的機會比去年更難；去年也是2007年以來新人擠下舊人最多的一年。

莫德納股權擁有人和輝瑞及德國BNT科技公司大股東，因為疫苗大賣，股價大漲，去年賺進好幾十億元。嬌生和歐洲的阿斯利康也生產疫苗，但言明不想在疫情期間發大財，因此疫苗售價較低。

富比世估計，貝魯特出生、黎巴嫩內戰時移居美國的阿費揚，當上莫德納董事長後，如今身價約50億元。工程師背景的阿費揚創辦的公司不只莫德納一家。

共同創辦人蘭格9月股票價值達49億元。蘭格是麻省理工學院出身的科學家，個人就擁有好幾百項專利。哈佛免疫學家、2010年就投資好幾百萬元看好莫德納的斯普林格，如今身價59億元。

莫德納疫苗僅在美國就已用掉1億5200萬劑；它也賣到歐洲和加拿大。

總部在麻州劍橋的莫德納生產的「RNA訊息疫苗」搶先人體試驗成功，上市後大受歡迎。不過，初期產品讓外國人競相出價搶購，股價大漲肥了大股東，這兩件事廣受訾議。

被批評之後，莫德納執行長班塞爾(Stéphane Bancel)說，生物科技界生產疫苗大增，明年底之前，「地球上每一個人」都打得到疫苗。