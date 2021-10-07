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制度腐敗或富人不道德？大學招生舞弊首度審判結辯

記者胡玉立／綜合報導
大學招生舞弊醜聞案6日在波士頓聯邦法院進行首次審判結辯。圖為其中一名被告家長威爾遜(左)與妻子抵達波士頓聯邦法院的檔案照。(美聯社)
大學招生舞弊醜聞案6日在波士頓聯邦法院進行首次審判結辯。圖為其中一名被告家長威爾遜(左)與妻子抵達波士頓聯邦法院的檔案照。(美聯社)

大學招生舞弊醜聞案6日在波士頓聯邦法院進行首次審判結辯。陪審團最終將決定此案究竟是大學招生制度腐敗的缺失，還是傲慢富人的不道德行徑。

打從三周前這場聯邦審判開始，檢方就試圖把陪審團從大學招生制度弊端帶開，強調審判重點應放在私募股權金融家兼前Gap和Staples高管威爾遜(John Wilson)和前澳門永利賭場(Wynn Resorts)總裁艾智勤(Gamal Abdelaziz)兩名被告作為上。

威爾遜和艾智勤是大學招生舞弊調查案第一批受審者，許多其他同樣被指控的父母已選擇認罪；兩位被告在法庭上強調，他們是在進行合法捐贈，但聯邦助理檢察官賴特(Leslie Wright)表示，兩名被告是向大學輔導員「行賄」，讓其子女以假的體育新生身分進入南加州大學

賴特在審判開場即指出：「此案並非富人向大學捐款、讓子女在錄取過程中獲得優惠待遇。被告並不是因為向南加大捐款而被控犯罪。」

波士頓學院法學院前聯邦檢察官兼副教授柯恩(Jeffrey Cohen)表示，陪審團可能會認為，有人在這個令人嫌惡的大學招生制度中，踩線犯規； 「我們普遍接受，若你向大學捐錢蓋建築物，就可優先錄取；但我們不同意你用撒謊和欺騙的招術進大學」。

大學招生弊案幕後關鍵策畫者辛格(William Singer)已認罪，正與政府合作但尚未被判刑；檢方稱，辛格在加州經營大學諮詢公司「關鍵全球基金會」(Key Worldwide Foundation)，提供各種服務，其中包括幫學生在大學入學考試中作弊和偽造運動證書。他向外宣稱讓學生「走後門」錄取，並吹噓說他能讓富人子女被指定為大學運動員，儘管他們根本什麼也不會。

審判過程中，辯方律師強調兩名被告並未意識到辛格一直假裝合法；艾智勤的律師凱利(Brian Kelly)說：「捐款並不違法，向學校捐款，讓孩子能夠入學也不違法。」

但檢方表示，辛格賄賂教練和其他與他合作者，包括南加大、史丹福、耶魯和喬治城等大學的人在內；很難相信像威爾遜和艾智勤這樣的老練商人會不知道辛格所為非法。

艾智勤被控支付辛格30萬元，讓女兒以排名第一籃球新生進南加大，儘管她在高中時並未加入校隊；五年後，威爾遜同意支付150萬元給辛格，協助他兩名雙胞胎女兒進入史丹福大學和哈佛大學。威爾遜被控支付辛格22萬元，讓他兒子以為水球新生身分入校。

檢方指稱，其中一些錢確實用於大學體育項目，其中包括威爾遜家族的10萬元，但其他款項均落入涉案者口袋。

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