公共服務學貸免除計畫改革 55萬人受益

教育部長卡多納宣布，透過「公共服務貸款免除計畫」規定重大改革，包括老師、在政府機關或非營利組織工作的55萬名學貸借款人將得以受益。(美聯社)

聯邦教育部 6日宣布，透過大幅改革「公共服務貸款 免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness)，包括老師、在政府機關或非營利組織工作 的55萬名學生貸款借款人將受益，其中有2萬2000人將立即自動取得學貸免除(student loan forgiveness)資格，無須另外提出申請。

根據「公共服務貸款免除計畫」規定，在公家機關服務且符合資格的學貸借款人，每月按時償還學貸十年後，聯邦學貸餘額便可免除；不過，這項2007年國會通過的計畫卻經常遭到批評，因為申請過程複雜，申請者經常求助無門；有線電視新聞網(CNN)報導，不少借款人依規定償還十年後，才發現自己不符免除資格。

教育部6日在聲明中說，將會恢復「公共服務貸款免除計畫」承諾，在未來幾個月採取一連串行動，包括先前由於貸款類型、償款計畫方式與規定不符而被認定缺乏資格者，都將獲得認定為符合資格。

根據政府統計資料，在「公共服務貸款免除計畫」中，超過100萬名學貸借款人至少繳交一次符合資格的學貸償還，但後來獲得學貸免除者，比例卻非常低。只有大約5500人背負學貸確實得以全數豁免。

教育部長卡多納(Miguel Cardona)6日指出：「學貸借款人為公共服務奉獻了十年，應該可以依靠『公共服務貸款免除計畫』的承諾才是。對許多曾經為社區、為國家服務的學貸借款人來說，情況即將出現改變。」