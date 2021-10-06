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TikTok惡搞挑戰失控 學生破壞公物、打老師耳光

編譯柯立偉／綜合6日電
美國若干學區近日流行學生掌摑老師的惡行，傳到社群平台上仿效。(美聯社)
美國若干學區近日流行學生掌摑老師的惡行，傳到社群平台上仿效。(美聯社)

今年抖音(TikTok)上流行一款「Devious lick」(惡意制服)的挑戰，在青少年群體中獲得大量響應，不只許多學校的公物因此被學生大肆破壞，甚至傳出南卡羅來納州有學生當眾甩老師耳光，還把視頻上傳到抖音。

這一波「Devious lick」的浪潮席捲全美，各地學校陸續傳出「災情」，南卡州蘭卡斯特郡(Lancaster)一名小學生上傳打老師巴掌的視頻後，5日引起密蘇里州春田市(Springfield)另一名學生仿效，將「甩老師耳光」當成一項抖音挑戰。

來源：RT YouTube

民主黨籍康乃狄克州州檢察長湯偉麟(William Tong)指出，抖音未能掌控好線上視頻的品質，使這種具高度危險性的挑戰不斷在網路上流竄，「我希望抖音人員能夠來和康州的家長及教師團體會面，好好討論這種事情如何防範。」湯偉麟說。

抖音發言人則表示：「打老師耳光的行為違反我們的社群媒體準則，我們會積極下架這些視頻與其他相類似的危險挑戰影片；不過目前為止沒有在網路上發現相關內容，用戶應該是從其他管道獲得這些危險挑戰的相關訊息。」

而堪薩斯州的勞倫斯高中(Lawrence High School)上個月還有學生硬是把固定在牆上的給皂機拆下來；該校17歲的學生鄧恩(Cuyler Dunn)說：「同學們普遍認為這只是一場惡作劇，但事實上這些惡作劇已經到了妨害社會秩序的地步。」

民主黨籍康乃狄克州州檢察長湯偉麟。(美聯社)
民主黨籍康乃狄克州州檢察長湯偉麟。(美聯社)

為遏止歪風蔓延，各地學區及檢警單位不斷強調Devious Lick涉及刑責，呼籲學生不要以身試法；科羅拉多、亞利桑納與佛羅里達等州均有學區發出措辭強烈的警告信，被抓到在進行「Devious lick」的學生將面臨停學處分，校方也會向學生提出刑事指控並請求損害賠償。

加州教師工會5日甚至在臉書(Facebook)上警告所有教育工作者當心，表示「請所有教師務必小心，繼學生破壞廁所之後，抖音還傳出『打老師耳光』的挑戰。」

社群媒體的內容對於仍在形塑價值觀的青少年影響巨大，全美已出現多起賠上健康或生命的悲劇；如去年抖音上就有「吞洗衣球挑戰」，結果造成大批青少年中毒，今年更是傳出多起進行「斷線挑戰」的兒童，不慎將自己勒斃的慘劇。

抖音 社群媒體 南卡羅來納州

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