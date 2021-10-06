我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

拜登談判大師幻滅？紐郵：調升債限將向共和黨低頭

川普錢變少了 富比世富豪榜前400位沒份

編譯孫梁╱綜合5日電
因疫情導致財富縮水，前總統川普25年來首次跌出富比世400大富豪榜外。(美聯社)
因疫情導致財富縮水，前總統川普25年來首次跌出富比世400大富豪榜外。(美聯社)

前總統川普今年跌出美國前400富豪的排行榜，為過去25年來首次。富比世(Forbes)雜誌5日報導，川普的淨資產去年減少6億元，估計現約坐擁25億元資產。擠進排行榜第400位、擠掉川普的富豪，是擁有29億元資產的阿肯色州投資銀行家史蒂芬斯。

位於大都市的房地產是川普的核心財富，但他的財富價值去年下跌。川普從政前就名列富比世富豪榜，進榜多年後，今年跌出榜外。

川普從繼承父業開始房地產生意，並成為交易高手，繼而轉戰電視秀節目，奠定了從政的總統之路。但川普擁有多少資產一直受到質疑並引起爭議，部分原因是他入主白宮後仍不公布個人税表。

川普曾稱富比世排行榜對他的財富估計不準，他2005年表示個人資產已超過100億元，是富比世估計的兩倍。

川普表示，私人企業中的個人財富很難估算。而富比世對他的財富估算更難，因為川普房地產帝國是由數百個私營地產企業組成，每個企業的價值多寡都面臨爭議。

富比世對川普財富的估算，是把單個地產公司的價值相加，以公開披露的相似房產價值為基礎，並參考房地產市場專家的意見，最後減去公司的負債。富比世的資深編輯亞歷山大說，對川普資產的估算，與房屋的價值評估類似。

川普五年前就任總統時，不顧可能面臨的利益衝突，在個人公司的歸屬上做出了「不剝離關係，而是繼續擁有」的關鍵決定。如果他當年決定剝離，然後把所得資金投入S&P 500市場，那麼他不但將贏得道德聲譽，而且還可避免資本所得稅，致使今天的財富將約達70億元。

在今年富比世的前10位富豪中，九個來自高科技行業，亞馬遜公司貝佐斯的財富估計為2010億元，已連續四年高居榜首。第二至第五位分別是特斯拉公司馬斯克的1900億元、臉書公司查克柏格的1340億元、微軟公司比爾蓋茲的1340億元，和谷歌公司佩奇的1230億元。

川普 富比世 房地產

上一則

企業等待拜登疫苗接種新規 共和黨24州長唱反調

延伸閱讀

25年來首次 川普跌出富豪榜前400

25年來首次 川普跌出富豪榜前400

拜登政府修改禁令 允提供轉介墮胎的診所獲補助

拜登政府修改禁令 允提供轉介墮胎的診所獲補助
阿富汗撤軍混亂 華郵：川普原想「趁勢」宣布選總統

阿富汗撤軍混亂 華郵：川普原想「趁勢」宣布選總統
葛瑞珊新書爆料：希克斯丟下白宮爛攤子跳槽福斯領高薪

葛瑞珊新書爆料：希克斯丟下白宮爛攤子跳槽福斯領高薪

熱門新聞

包括莫德納和BNT在內的疫苗類股賣壓沉重，一周市值合計蒸發約840億美元。路透

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

2021-10-02 15:03
前白宮助理在訪問中表示，川普因為健康因素，恐怕無法於2024年再度角逐總統選舉。路透

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

2021-10-04 08:38
前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊(Stephanie Grisham)爆料新書訂於10月5日推出。Getty Images

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

2021-09-28 14:22
奧運游泳項目金牌得主凱勒因參加今年1月6日的國會暴動認罪，面臨最高20年監禁。(美聯社)

參與國會暴動 2屆奧運金牌泳將認罪 面臨20年監禁

2021-09-30 21:03
家用暖氣主要燃料天然氣近一年價格飆漲180%以上，創2014年2月以來最高紀錄。（Getty Images）

今冬暖氣費 會讓你「好冷」 天然氣年漲180% 創7年新高

2021-09-29 19:44
國務院官員27日證實，遭中國限制出境的麻州華裔美籍姊弟已返抵美國。（美聯社）

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

2021-09-28 10:52

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺