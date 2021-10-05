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刪明州警察預算？ 民主黨進步派響應 但有人極力反對

編譯林梅婕／綜合4日電
圖為活躍分子去年夏天推動削減明尼亞波利斯市警局預算。(美聯社)
圖為活躍分子去年夏天推動削減明尼亞波利斯市警局預算。(美聯社)

自非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死後，當地警察飽受輿論攻擊，社會更充斥著「削減警察預算」(Defund the Police)的口號；今年夏天民間人士更發起全面換新明尼亞波利斯市警局所有人馬的投票活動，起初雖然獲得許多進步派民主黨議員響應，但近日卻陸續有民主黨議員出面反對，認為這已對黨內造成政治威脅。

該州聯邦眾議員、也是民主黨內立場屬中間派的安琪‧克萊格(Angie Craig)聲稱「此舉短視近利、誤導群眾，且對那些需要警察保護的社區居民造成極大傷害」；她也強調，如此一來還會排擠到原本在當地受到歡迎的非裔警察。

事件發生後該市警察幾乎成了濫用職權的代名詞，警察改革也成為社會關注的焦點；進步派的明州聯邦眾議員歐瑪爾(Ilhan Omar)和州檢察長艾里森(Keith Ellison)相繼表達支持改革、撤換警察部門的立場，但州長沃茲(Tim Walz)和同黨的聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)卻都極力反對。

許多民主黨人也認為，「削減警察預算」的口號正是造成他們去年參眾兩院選舉結果不盡理想的主因，更不希望明年期中選舉重蹈覆轍，這使得明尼亞波利斯警局投票案成為一場備受矚目的考驗。

明尼蘇達大學政治與治理研究中心主任雅各布斯(Larry Jacobs)也分析，「削減預算」一詞讓共和黨在2020年選舉中掌握住該州的基本盤。

「如果我們談到警察改革，幾乎可以獲得民眾壓倒性的支持；但如果我們說要消減預算，那等於直接宣判敗選。」民主黨策略分析師史特羅瑟(Colin Strother)說：「繼續這樣喊下去，很顯然只會傷害到民主黨自己。」

警察 民主黨 預算

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