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FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

俄州控4連鎖藥局 助長類鴉片藥物危機

編譯陳韻涵／綜合4日電
俄州雷克郡與特蘭伯爾郡2018年對四家零售藥局CVS、華格林、巨鷹和沃爾瑪提告，4日此案開庭。圖為律師離開法院。(美聯社)
俄州雷克郡與特蘭伯爾郡2018年對四家零售藥局CVS、華格林、巨鷹和沃爾瑪提告，4日此案開庭。圖為律師離開法院。(美聯社)

俄亥俄州兩郡的律師4日在克利夫蘭(Cleveland)聯邦法院的開庭陳述中表示，連鎖藥局助長致命的類鴉片藥物濫用危機。

俄州雷克郡(Lake)與特蘭伯爾郡(Trumbull)2018年對四家零售藥局CVS、華格林(Walgreens)、巨鷹(Giant Eagle)和沃爾瑪(Walmart)提告，4日此案開庭。

訴狀指出，2012年到2016年間，特蘭伯爾郡的藥局開出約8000萬顆處方止痛藥，相當於每位居民400顆；同期間內雷克郡的藥局開出6100萬顆止痛藥，相當於每位居民265顆。

律師指出，每郡花費約1億元對抗類鴉片藥物危機。

這兩個郡位處俄州藍領階級的製造業地區，郡律師指連鎖藥局未能阻止大量類鴉片藥物進入黑市，助長全美史上最嚴重的一大公害，每年造成數百人過量服用類鴉片藥物身亡。

此案由地方法官波斯特(Dan Polster)審理，成為藥局首度出庭的聯邦訴訟案；被告藥局否認不法，供稱僅是執行授權配藥的業務。

代表俄州郡的律師藍尼爾(Mark Lanier)說：「藥局責無旁貸。」

另一名律師賈魯奇(Frank Gallucci)說：「這些社區有機會訴說他們的故事，讓陪審團與民眾知道，藥局在這場危機中扮演的角色很重要；郡的介入是化解這場危機的必要關鍵，不只這兩郡，全美皆然。」

賈魯奇說，今年濫用類鴉片藥物致死的人數，遠超過三年前提告時的數字。

全美去年有近7萬人濫用合成芬太尼(synthetic fentanyl)等類鴉片藥物死亡，這只是此危機1999年以來害死逾50萬人的冰山一角。

藥局 俄亥俄州 沃爾瑪

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