密州今處決弱智殺人犯 教宗籲特赦遭拒

近30年前搶劫殺三人的強生被判死刑，雖然強生被評估為弱智，但密蘇里州州長拒絕減刑。(美聯社)

教宗方濟各 (Pope Francis)日前致函密蘇里州 州長帕爾森(Mike Parson)，希望能特赦5日晚間將被執行死刑的弱智囚犯強森(Ernest Johnson)，但遭到拒絕。

強森在1994年於一樁便利商店搶劫案殺害三人，方濟各致函帕爾森寫道：「願你珍視強森先生的人性，以及所有生命的神聖意義。」強森預計在5日晚間6時於州立監獄伏法。

共和黨籍州長帕爾森，過去曾考慮是否為強森減刑至不可假釋的終身監禁。強森的律師懷斯(Jeremy Weis)表示，將他處決恐違反憲法第八修正案，禁止處決智能障礙人士的規定。他表示多種智力測驗已顯示，強森的智商等同小孩；他出生即患有胎兒酒精症候群，2008年他更因切除良性腫瘤，失去20%的腦部組織。

不過密蘇里最高法院在8月時拒絕停止行刑，1日也拒絕再次審理本案。

強森坦承在1994年2月23日，於密州哥倫布一家便利商店殺害三名員工；受害者為46歲的店經理瑪莉‧布拉切(Mary Bratcher)，以及分別為57和58歲的員工斯格拉格斯(Mabel Scruggs)以及瓊斯(Fred Jones)。受害者遭射傷，並且被以羊角鎚攻擊，布拉切的手部還被螺絲起子刺傷。

在強森女友的家中，警方發現裝有443元現金的包包，銅板包裝紙，部分被燒毀的支票 ，以及沾有和便利商店內相同血跡的網球鞋。

強森先前曾要求讓行刑隊執行死刑，但遭拒絕；他的律師表示密州死刑注射的藥物戊巴比妥(pentobarbital)，可能因他失去腦部組織而造成癲癇發作。

強森在第一次受審即被判死刑，雖然2003年聯邦最高法院曾判定對他執行死刑違憲，但仍被第二次判死刑；2006年，他第三次被處死刑。

若強森按計畫伏法，將是今年全美第七個執行死刑的囚犯。