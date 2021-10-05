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FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

國會暴動順手牽羊 母子檔遭起訴

記者顏伶如／綜合報導
圖為川普支持者在1月6日暴動當天攀爬國會外的牆。(美聯社)
圖為川普支持者在1月6日暴動當天攀爬國會外的牆。(美聯社)

最新曝光法院紀錄顯示，來自紐約州的23歲男子朗登(Rafael Rondon)及55歲母親瑪莉安‧莫尼-朗登(Maryann Mooney-Rondon)，在國會暴動期間協助其他暴徒偷竊眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)辦公室筆記型電腦，並偷走國會議員專用的緊急逃生防毒面罩，兩人同時戴著面罩離開國會大廈，母子倆如今遭到竊取政府公物、擅闖禁區破壞秩序等輕罪以及妨礙公務程序重罪罪名起訴。

朗登另外還面臨非法持有削短型霰彈槍(sawed-off shotgun)罪名起訴。這項罪名如果被法院裁定罪名成立，最高將面臨10年有期徒刑，外加最高25萬元罰金。

聯邦檢察官在訴狀中寫道，朗登母子檔1月6日從波洛西辦公室偷走國會議員專用的緊急逃生防毒面罩，還協助其他暴徒偷走放在波洛西辦公室會議桌上的一台筆電。

莫尼-朗登對聯邦調查局(FBI)調查人員坦承，借了一雙手套給打算偷竊波洛西辦公室筆電的暴徒使用；朗登則對調查人員說，幫忙偷竊筆電的暴徒把筆電放進袋子裡。

調查人員花了數月時間，終於確認朗登母子的身分。

據報導，聯邦調查局今年4月前往阿拉斯加州川普支持者瑪莉蓮‧修柏爾(Marilyn Hueper)家中突襲搜查，因為調查人員研判國會暴動當天影片畫面拍到的母親人物，就是修柏爾；但後來經過進一步釐清，調查人員才確定影片當中的人物是莫尼-朗登。

朗登母子1日被捕之後，雙雙前往位於雪城(Syracuse)的紐約北區聯邦地區法院接受提訊(arraignment)。

在聯邦調查局公布徵求社會大眾協助指認身分的「聯邦調查局國會暴動照片檔」當中，朗登母子的編號分別為224號及225號。法院紀錄指出，朗登面對調查人員詢問時，坦承自己與母親就是檔案照片裡的人物。

紐約州23歲男子朗登(右)及他55歲母親瑪莉安‧莫尼-朗登(左)，在1月6日國會...
紐約州23歲男子朗登(右)及他55歲母親瑪莉安‧莫尼-朗登(左)，在1月6日國會暴動期間協助其他暴徒偷竊眾院議長波洛西辦公室筆記型電腦等物遭起訴。(聯邦調查局照片)

波洛西 紐約州 阿拉斯加州

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