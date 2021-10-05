拜登政府修改禁令 允提供轉介墮胎的診所獲補助

支持墮胎群眾日前在華府聯邦最高法院前示威。(美聯社)

拜登 政府4日撤銷前總統川普 任內的禁令，允許提供墮胎 轉診服務的家庭計畫診所獲得政府補助，將於11月8日生效；聯邦衛生部表示，新法將回歸到前總統歐巴馬時期的運作方式，衛生部部長貝西拉(Xavier Becerra)稱其政策目標是「強化且恢復」墮胎服務。

川普時期所提出的禁令影響多達1300家地方家庭計畫診所，加上新冠肺炎的爆發，失去補助更大幅影響診所營運；非營利組織「全國計畫生育與生殖健康協會」(NFPRHA)主席克萊兒‧寇爾曼(Clare Coleman)說：「我已聽說全國各地都有診所即將回歸這項計畫，我的感覺是人們已經等很久了。」

不過全國計畫生育協會(Planned Parenthood)仍批評，新規仍允許診所拒絕提供墮胎轉診服務，但拜登政府聲稱此舉「符合聯邦法律的規定」。

根據第10條生育計畫法(Title X)，政府每年提供高達2億5000萬元補助低收入婦女，讓她們得到基本醫療照護以及避孕藥等資源；但川普禁令一出，使得全國計畫生育協會和其他提供墮胎服務的組織被迫退出。

根據統計，2018年家庭計畫診所為390萬人提供醫療服務，但衛生部指川普禁令釋出後，這項數據衰退將近40%，且超過18萬名女性因無法獲得避孕資源而懷孕；整體來說，最終導致超過四分之一的家庭診所退出政府補助計畫。

拜登競選期間也曾承諾推翻川普的禁令，但當時墮胎並不是主要影響選舉的議題之一；不過這次2022年期中選舉，該議題將左右國會的主導權。

近來德州「心跳法」和密西西比州禁墮胎法等案例，促使提倡生育自主權的維權團體採取更積極的行動，深怕未來以保守派為多數的最高法院將推翻1973年婦女墮胎權相關的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)判決結果；倘若該案判決被推翻，多達12個州將完全禁止墮胎。