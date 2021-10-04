去年580人尋短 美軍自殺率升15% 陸軍、陸戰隊最多

去年美軍自殺人數較前一年相比增加15%，其中以陸軍和陸戰隊占多數，已引起高層注意，呼籲以實際行動遏止歪風。

根據9月30日發布的數據，去年美軍一共有580人自殺身亡，較前年的504人還多。其中陸軍國民兵 增幅相當驚人達35%，自20119年的76人增加至103人；現役陸軍增加20%，陸戰隊也增加超過30%，從47人上升至62人；陸戰隊預備役，則是9人增加至10人。

國防部 長奧斯丁(Lloyd Austin)表示：「這樣的問題將當棘手，服役官兵和軍眷的自殺率還是太高了，這不是正常的狀況。」

長期以來自殺問題困找美軍，但背後的原因相當複雜，尚未完全被了解。美軍高層先前曾表示，新冠肺炎疫情可能讓原本就已吃緊的人力感到壓力沉重。去年美軍相當繁忙，不僅自身和親友得面對染疫風險，還得支援檢測 與疫苗接種作業。此外，軍人還得被派駐海外，在天災與示威動亂時，也得挺身而出協助。

行為研究顯示，美軍自殺可能與個人因素有關，其中包含經濟或婚姻壓力。五角大廈發言人柯比(John Kirby)則坦承，國防部未能完全釐清近年自殺率上升的主因。

美軍高層多年以來，希望始尋求心理治療不再遭受汙名化。去年參謀長聯席會副主席海頓(John Hyten)就坦承，2016年至2019年擔任戰略司令部指揮官期間，曾尋求心理醫療協助。

不過海軍去年的自殺人數從81人減少至79人，空軍則是維持在109人；國防部表示，每10萬名軍人平均自殺人數，其實並沒有顯著增加，仍在誤差值中。資料顯示現役軍人、國民兵以及預備役軍人中，每10萬人自殺人數約在2至7人。

數據也顯示，30歲以下男性軍人的自殺風險最高；雖然總人數占比不及42%，卻占自殺總數的63%。自殺方式目前以開槍最為常見，接下來分別是上吊與窒息。美軍自殺率與一般民眾相去不遠，但開槍飲彈自盡的比率較高。國防部坦承在自殺防治上，仍有許多努力空間。