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紐約等地規定查看顧客疫苗接種證明 速食店關閉內用區

中央社／紐約1日綜合外電報導

紐約和舊金山等美國城市和郡規定餐廳查看內用顧客的疫苗接種證明，部分連鎖速食店乾脆關閉內用座位區，而這可能會影響到銷售額。

紐約市開始規定12歲以上顧客出示至少接種一劑疫苗的證明才能在餐廳室內用餐後，連鎖速食店White Castle 9月關閉紐約市20多家分店內用座位區。

餐廳取消內用後，不得不完全依賴外帶、得來速和外送的訂單，這些服務通常利潤較高。這也意味餐廳不需要高成本的人力來清潔座位區和檢查顧客的疫苗證明，但也許廚房或櫃台因此需要較多人手。

White Castle營運長卡伯（Jeff Carper）表示，舉例來說，White Castle「可以將部分人力重新分配，著重在得來速、外送和外帶」。

百勝國際餐飲集團（Yum Brands）旗下的連鎖速食餐廳塔可鐘（Taco Bell）表示，他們鼓勵顧客透過網路下單，多多外帶和外送；並說「我們的餐廳遵守聯邦、州和地方規定與指示，保護我們員工與顧客的安全」。

路透記者9月16日光顧紐約市8家麥當勞分店中的3家，發現都關閉了內用座位區。

根據研究機構NPD集團/CREST的數據，整體而言，消費者在美國餐廳的消費從去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中的低點反彈，截至8月底的12個月期間，消費增加9%至4400億美元。

紐約市檢查員截至9月30日查看了1萬8182家商店，針對店家違規未檢查顧客接種證明，開出了2211張警告單和6張違規單。

紐約市 疫苗 美國

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