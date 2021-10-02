IRS：提交「國外銀行和金融帳戶報告」 15日截止

國稅局 (IRS)1日提醒美國公民 、稅法定義居民和任何境內法人實體，提交「國外銀行和金融帳戶報告」(FBAR)的延期截止日為今年10月15日。申報人若錯過今年早些時候的4月15日年度截止日期，會被自動延期至10月15日提交FBAR，不需要申請延期。

國稅局表示，申報人若受自然災害影響，FBAR到期日可要求進一步延長。重要的是，申報者須查看相關的FBAR救援通知以獲取完整信息。

「銀行保密法」要求美國稅務居民在以下情況下提交「國外銀行和金融帳戶報告」：在一個或多個帳戶中有經濟利益、有簽字權或有其他權力，這些帳戶包括在美國境外的銀行帳戶、經紀帳戶、共同基金或其他金融帳戶；日曆年內任何時候所有外國金融帳戶的總價值超過1萬美元。

由於這個界限的存在，國稅局鼓勵美國稅務居民或擁有外國帳戶的實體(即使是擁有相對較小的帳戶)，核查他們是否應就此申報。

美國稅務居民指的是美國公民、居民或任何境內法人實體，例如合夥企業、公司、有限責任公司、遺產或信託。

國稅局表示，申報人不應將FBAR與他們的聯邦所得稅申報表一起提交。2020年FBAR必須以電子方式提交給金融罪行加強執法網 絡(FinCEN)，並且只能通過BSA電子申報系統網站遞交。無法通過電子方式提交FBAR的納稅人必須致電金融罪行加強執法網絡(FinCEN)，美國境內撥打800-949-2732，美國境外撥打703-905-3975。

凡未及時提交FBAR者，可能受到嚴重的民事和刑事處罰，可能導致罰款或監禁。但若國稅局確定延遲提交的原因合理，則不會懲罰那些延遲提交的FBAR、報告外國帳戶的人。