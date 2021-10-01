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徒手以垃圾桶捉鱷魚 佛州男網路暴紅

記者顏伶如、編譯周芳苑／綜合報導
8月間艾妲颶風發威時，路易斯安納州一名71歲男子在住家外被一條巨大鱷魚攻擊致死；法醫將該男子屍骸與他兒子的DNA比對後，證實這椿意外。(Getty Images)
8月間艾妲颶風發威時，路易斯安納州一名71歲男子在住家外被一條巨大鱷魚攻擊致死；法醫將該男子屍骸與他兒子的DNA比對後，證實這椿意外。(Getty Images)

穿著襯衫、短褲及拖鞋的男子，徒手拿著大型垃圾桶成功捕捉一隻鱷魚的影片，日前在社群網站引起瘋傳；對於如何想出奇招制伏鱷魚，影片人物波茲西(Eugene Bozzi)為退役美軍，他受訪時說：「總是要有人挺身而出，採取行動。」

來自費城的波茲西，搬到佛州才約一年。他說，不知道捕捉鱷魚的基本步驟是什麼，「所以我就自己想辦法」。

影片畫面顯示，波茲西在一處民宅前院，推著放在地上的大型垃圾桶，開口朝向鱷魚，把鱷魚擠入垃圾桶內，蓋上蓋子。

鱷魚在垃圾桶裡不斷甩動尾巴，想要掙脫；波茲西說，鱷魚被困在垃圾桶裡時，感覺挺嚇人的，因為鱷魚力氣很大，出人意料。

波茲西後來把垃圾桶推到附近池塘，放走了鱷魚。這段影片讓他一夕之間成為網路紅人。

佛州橘郡(Orange County)郡政府推特帳號@OrangeCoFL也分享波茲西捕鱷魚的影片，並在推文中幽默寫道：「請記得，鱷魚屬於不能放在藍蓋垃圾桶的非回收物品。」

另外，8月間颶風艾妲發威時，路易斯安納州71歲男子薩特利(Timothy Satterlee)在住家外被一條大鱷魚攻擊致死；法醫將該男子屍骸與他兒子的DNA進行比對後，證實這樁意外。

薩特利8月30日在住家後面檢查棚子，妻子走到屋外，看到龐大鱷魚正攻擊她丈夫；她試圖去找工具，當她回來時，薩特利手臂已被鱷魚扯斷，失去知覺。眼見他傷勢嚴重，妻子乘獨木舟去尋求協助，再返回時，薩特利已消失。

這隻鱷魚兩周後被捕獲；法醫說，鱷魚體內發現受害者完整的臉部屍骸。

法醫說，查驗作業極具挑戰性，如同有人嚴重燒傷，燒傷組織裡的DNA被破壞，而且鱷魚胃裡留存的很多組織嚴重退化，不過他仍認定，遺骸屬薩特利所有。

薩特利之死是路州數百年來第一例鱷魚襲擊致死事件。1774年，法國鐵匠杜布瓦被發現赤身裸體死在河岸上，法醫判定他在河裡洗澡時遭鱷魚襲擊。

佛州 社群網站 DNA

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