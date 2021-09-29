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25人獲麥克阿瑟天才獎 一半因種族議題獲獎

記者胡玉立／綜合報導
反種族主義活動家、歷史學家肯迪。(美聯社)
反種族主義活動家、歷史學家肯迪。(美聯社)

美國跨領域最高獎項之一、俗稱「天才獎」的「麥克阿瑟獎」(MacArthur Fellows)28日公布得獎名單，約一半得獎者因種族議題獲獎，且至少四人與新冠疫情有關。他們每人將獲得獎金62萬5000元。

「在我們走出過去兩年陰影之際，這25名得獎人幫助我們重新想像各種可能。」麥克阿瑟基金會執行總監康拉德(Cecilia Conrad)說。

今年得主包括歷史學家、科學家、經濟學家、詩人、電影製片人和民權運動人士；獲獎者說，舉凡疫情、改變選舉方式和學生上學方式等正在發生中的事，都讓今年獎項增添急迫感。

得獎人之一、37歲的德州大學奧斯汀分校歷史教授馬丁內斯（Monica Muñoz Martinez）指出，有些州試圖限制教師討論種族主義的方式，「此獎項對我來說非常及時，我們應繼續確保公眾獲得真相，就算真實歷史令人不安，但它仍可幫助我們建立更美好未來。」

馬丁內斯撰寫出版的著作，包括「不公正永遠不會離開你：德州的反墨西哥暴力」（The Injustice Never Leaves You: Anti-Mexican Violence in Texas）內容談及一世紀前，數百名墨西哥人和墨西哥裔美國人被義警和德州遊騎兵（Texas Rangers）屠殺。

另一位得獎者，40歲詩人兼受刑人倡議者貝茨(Reginald Dwayne Betts) 在馬里蘭州長大，他16歲高中畢業前和友人劫車被判刑九年。服刑期間他讀到一本非裔作家詩集，深受影響；出獄後出版了三本詩集和一本回憶錄，並自耶魯大學法學院畢業，還曾在歐巴馬政府少年司法和犯罪預防委員會任職。他最近成立了一個非營利組織，推動建造監獄圖書館，提供受刑人數以百萬計的書籍。貝茨說：「我希望我能讓他們知道有人關心他們的存在。」

最著名的獲獎者可能是反種族主義活動家、歷史學家肯迪（Ibram X. Kendi），他也是暢銷書「如何成為反種族主義者」（How to be an Antiracist）和「從一開始就被烙印：美國種族主義思想的權威歷史」（Stamped from the Beginning）作者。

同為電影製片人的夫妻檔伊瓦拉(Cristina Ibarra)和里維拉(Alex Rivera)，同時獲得麥克阿瑟獎資助。他們各自獨立從事電影製片；伊瓦拉主要製作紀錄片，里維拉則專注於劇情片。但他們也都製作探索美墨邊境生活和移民經歷的電影。兩人2010年合作電影「滲透者」（The Infiltrators），結合紀錄片和劇本電影製作風格，講述一群年輕無證激進分子試圖阻止其他移民被驅逐出境的故事。此片在2019年日舞電影節獲得多個獎項。

麥克阿瑟獎遴選過程保密；由匿名團體向基金會董事會提名和推薦人選，旨在表彰於社會各領域扮演重要角色的開創性人才。得獎者相對年輕，因而俗稱「天才獎」。獎金將分五年發出。

37歲的德州大學奧斯汀分校歷史教授馬丁內斯。(美聯社)
37歲的德州大學奧斯汀分校歷史教授馬丁內斯。(美聯社)

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