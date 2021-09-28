我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

麻州華裔兄妹被中國限制出境4年 已獲釋返美

允許移民官上車盤查移民 灰狗巴士願賠220萬元

記者張聲肇／綜合報導
灰狗巴士公司在華盛頓州任移民官上車盤查乘客的移民身分(圖)遭訴案，灰狗巴士願賠220萬元予受害人，換取官司和解。(美聯社)
灰狗巴士公司在華盛頓州任移民官上車盤查乘客的移民身分(圖)遭訴案，灰狗巴士願賠220萬元予受害人，換取官司和解。(美聯社)

華盛頓州檢察長佛格森(Bob Ferguson)）27日宣布，灰狗巴士公司在華盛頓州任移民官上車盤查乘客的移民身分遭訴案，灰狗巴士願賠220萬予受害人，換取官司和解。

佛格森說，灰狗巴士事先未警告乘客，任移民官未申請搜捕狀就上車盤查乘客，角色錯置，導致乘客因膚色與國籍遭到歧視，同意罰款和解。

這筆錢將付給在華盛頓州第二大城斯波坎(Spokane)轉運站遭拘捕、遣送的乘客，當作補償金，金額依個案受害程度不同另訂。

總部位於達拉斯的灰狗巴士發布簡短聲明，表示樂於與法院和解，並將加強與乘客溝通，向他們說明政策與作業程序，服務華盛頓州州民。

本案審判原定27日舉行，灰狗同日提出和解方案。

佛格森指出，他早在2019年就建議灰狗巴士進行改革，「如果灰狗接受我們合理的要求，它就不會吃上官司了。」

根據和解案，灰狗巴士必須做到下述幾點：

‧不准未持搜捕狀或不具「合理懷疑」理由的移民官，登上華盛頓州上的巴士，盤查乘客。

‧用英文與西班牙文發布聲明，說明上一點。

‧在每一輛巴士上車門處或附近地方張貼告示，說它不同意移民官在未持搜捕狀或不具備合理懷疑理由的情況下，上車盤查乘客。

州政府2020年4月提告，訴狀指出，灰狗巴士2013年起就隨意讓移民官上車盤查，但灰狗巴士2018年才公開承認有這回事。

佛格森指出，移民官上車盤查的對象主要是西裔或其他有色人種乘客，武裝的移民官時常勒令乘客下車，有時候還羈押、逮捕乘客。

多年來，灰狗聲稱它是依法准許邊境與移民執法人員上車執行公務，但是，2020年2月，該局局長普羅沃斯特(Carla Provost)在一份公函上說明，執法官員須經巴士公司或其員工同意，始得登車盤查，證實佛格森說法正確。

移民 華盛頓州 邊境

上一則

新冠疫情縮短壽命 美國男性減2.2歲 二戰以來最大跌幅

下一則

邊巡隊員疑持繩鞭打偷渡客 如被懲處 德州長：我雇用你

延伸閱讀

屢接燙手山芋 賀錦麗趁機建立自由派人脈

屢接燙手山芋 賀錦麗趁機建立自由派人脈
NBC：邊境危機搞不定 協助拜登當選的盟友陣線將崩解

NBC：邊境危機搞不定 協助拜登當選的盟友陣線將崩解
德州州長槓上拜登 願聘惹議邊境巡邏人員

德州州長槓上拜登 願聘惹議邊境巡邏人員
皇后區長聯合市長辦公室辦「移民資源博覽會」

皇后區長聯合市長辦公室辦「移民資源博覽會」

熱門新聞

專家評估，倘若美國政府出現債務違約，屆時中度經濟衰退將是最好的結果，而最糟糕的下場則是美國經濟從此一路下跌。(Pexels)

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

2021-09-22 14:39
22歲網紅沛提托在失蹤前，曾被目擊遭到男友掌摑。(美聯社)

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

2021-09-21 16:31
新書「危急關頭」21日在全美上市。（Getty Images）

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

2021-09-22 10:23
重疫州愛達荷州，本月6日一所醫院內的加護病房擠滿重症的新冠病患。(美聯社)

美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

2021-09-22 10:07
漫威首部亞裔超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」上映第三周持續蟬聯北美票房冠軍。圖為片中一幕。(美聯社)

尚氣好威 連霸3周北美票房 克林伊斯威特新片落敗「哭泣」

2021-09-20 10:17
美國聯邦參議員盧比歐今天表示，華為技術公司財務長孟晚舟獲釋，令人嚴重質疑美國總統拜登對抗科技巨擘華為以及中國共產黨所構成威脅的能力。（路透）

孟晚舟獲釋 共和黨參議員抨擊拜登政府「軟弱、屈服」

2021-09-25 22:34

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」

港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」
中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝

中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝
14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了

14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了