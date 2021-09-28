允許移民官上車盤查移民 灰狗巴士願賠220萬元

灰狗巴士公司在華盛頓州任移民官上車盤查乘客的移民身分(圖)遭訴案，灰狗巴士願賠220萬元予受害人，換取官司和解。(美聯社)

華盛頓州 檢察長佛格森(Bob Ferguson)）27日宣布，灰狗巴士公司在華盛頓州任移民 官上車盤查乘客的移民身分遭訴案，灰狗巴士願賠220萬予受害人，換取官司和解。

佛格森說，灰狗巴士事先未警告乘客，任移民官未申請搜捕狀就上車盤查乘客，角色錯置，導致乘客因膚色與國籍遭到歧視，同意罰款和解。

這筆錢將付給在華盛頓州第二大城斯波坎(Spokane)轉運站遭拘捕、遣送的乘客，當作補償金，金額依個案受害程度不同另訂。

總部位於達拉斯的灰狗巴士發布簡短聲明，表示樂於與法院和解，並將加強與乘客溝通，向他們說明政策與作業程序，服務華盛頓州州民。

本案審判原定27日舉行，灰狗同日提出和解方案。

佛格森指出，他早在2019年就建議灰狗巴士進行改革，「如果灰狗接受我們合理的要求，它就不會吃上官司了。」

根據和解案，灰狗巴士必須做到下述幾點：

‧不准未持搜捕狀或不具「合理懷疑」理由的移民官，登上華盛頓州上的巴士，盤查乘客。

‧用英文與西班牙文發布聲明，說明上一點。

‧在每一輛巴士上車門處或附近地方張貼告示，說它不同意移民官在未持搜捕狀或不具備合理懷疑理由的情況下，上車盤查乘客。

州政府2020年4月提告，訴狀指出，灰狗巴士2013年起就隨意讓移民官上車盤查，但灰狗巴士2018年才公開承認有這回事。

佛格森指出，移民官上車盤查的對象主要是西裔或其他有色人種乘客，武裝的移民官時常勒令乘客下車，有時候還羈押、逮捕乘客。

多年來，灰狗聲稱它是依法准許邊境 與移民執法人員上車執行公務，但是，2020年2月，該局局長普羅沃斯特(Carla Provost)在一份公函上說明，執法官員須經巴士公司或其員工同意，始得登車盤查，證實佛格森說法正確。