新冠疫情縮短壽命 美國男性減2.2歲 二戰以來最大跌幅

牛津大學(Oxford University)27日公布的新研究顯示，新冠肺炎疫情 影響期間，20多國的預期壽命減少逾0.5歲，其中又以美國 男性的預期壽命減最多，較2019年少2.2歲。

研究分析歐洲各國、美國和智利等29個國家，其中22國的預期壽命比2019年減少逾六個月；整體而言，29國中有27國的預期壽命縮短，為二戰以來最大跌幅。

這項發表於「國際流行病學期刊」(IJE)的研究指出，預期壽命減少的情況大多可歸咎於新冠肺炎。

世界衛生組織(WHO)指出，疫情以來，全球超過470萬人死亡；約翰霍普金斯大學(JHU)統計，疫情爆發迄今，全球超過474萬8055人死亡。

研究共同作者卡夏普(Ridhi Kashyap)說：「我們的研究結果凸顯新冠肺炎直接造成強大衝擊的事實，且疫情對許多國家造成毀滅性的影響。」

在多數國家中，男性預期壽命減幅比女性要大，其中跌幅最多的是美國男性，預期壽命比2019年少2.2歲。

整體而言，15國的男性預期壽命減少逾一歲，11國的女性也有此現象，這抵銷過去五、六年在死亡率方面取得的進展。

美國的死亡率增加主要發生在勞動年齡和60歲以下群體，歐洲的死亡率上升最顯著的則是60歲以上的長者。

牛津研究驗證了聯邦疾病防治中心(CDC)7月公布的報告，指美國人的預期壽命較2020年減少1.5歲。

CDC表示，美國人的預期壽命受新冠肺炎影響逐年減少，2019年為78.8歲，2020年為77.3。