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邊巡隊員疑持繩鞭打偷渡客 如被懲處 德州長：我雇用你

編譯林育正／綜合27日電
巡邏隊員在德州防止海地偷渡客跨河的照片引起話題，拍下照片的攝影記者表示，騎馬的巡邏隊員只揮舞韁繩，並沒有試圖傷害偷渡客。（Getty Images）
巡邏隊員在德州防止海地偷渡客跨河的照片引起話題，拍下照片的攝影記者表示，騎馬的巡邏隊員只揮舞韁繩，並沒有試圖傷害偷渡客。（Getty Images）

日前邊境巡邏隊遭指控，騎馬執法時疑似持韁繩鞭打海地偷渡客引起軒然大波，讓拜登總統震怒直呼必須「付出代價」；對此德州州長艾伯特(Greg Abbott)表示，「我會雇用你」，州政府將雇用害怕被開除的隊員。

艾伯特指責拜登政府面對偷渡客未能強硬執法保護邊界，將難題丟給邊境巡邏隊。他說：「就連拍照片的人都出面表示，民主黨指責邊境巡邏隊拿韁繩鞭打移民的說法是錯的；他們只是在控制馬匹。」

日前邊境巡邏隊遭指控，騎馬執法時疑似持韁繩鞭打海地移民引起軒然大波，對此德州州長...
日前邊境巡邏隊遭指控，騎馬執法時疑似持韁繩鞭打海地移民引起軒然大波，對此德州州長艾伯特表示，州政府將雇用害怕被開除的隊員。(美聯社)

上周巡邏隊員在德州德里歐市(Del Rio)防止海地偷渡客跨越格蘭德河(Rio Grande River)，但照片卻被民主黨人士緊咬抨擊。不過拍下照片的攝影記者拉耶(Paul Ratje)也表示，騎馬的巡邏隊員只揮舞韁繩，並沒有試圖傷害偷渡客。他說：「我沒看到他們拿任何東西，鞭打任何人。如果你只看照片的話，的確可能誤解。」

因此艾伯特26日接受福斯新聞訪問時表示，若巡邏隊員因為拜登的無能，而面臨失去工作的風險，德州將給他工作機會。他說：「我和巡邏隊員並肩作戰，他們若是對任何任進行懲處，我想讓他們知道，在德州會有一份屬於你的工作。我會僱用你，協助維護德州邊境的安全。」

艾伯特表示，政府管不住邊界讓他別無選擇。他說：「我會挺身而出，盡我該盡的責任，保護德里歐人民的安全，還有其他在德州被拜登政府忽視的社區。比起美國公民，拜登政府更在乎那些不住在這個國家的人。我要挺身而出，支持美國公民。」

偷渡客 德州 拜登

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