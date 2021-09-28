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2素食商搶市場 分推豆製雞塊雞柳

編譯林梅婕／綜合27日電
Impossible食品公司以大豆製成的雞塊，本月開始在超市販售。(美聯社)
Impossible食品公司以大豆製成的雞塊，本月開始在超市販售。(美聯社)

素食肉品製造商「未來肉排」(Beyond Meat)和「不可能食品公司」(Impossible Foods)推出豆製的全素炸雞塊和雞柳條，複製他們在素肉漢堡市場上成功的銷售模式。

「未來肉排」指出，他們的雞柳條是以蠶豆製成，預計10月開始在全美的沃爾瑪(Walmart)、珠兒超市(Jewel-Osco)和Harris Teeter各大超市販售；「不可能食品公司」則是在本月推出黃豆製的炸雞塊，並於沃爾瑪、克羅格(Kroger)、艾伯森(Albertsons)等店上市，預計今年底將打入超過1萬家店。

未來肉排與不可能食品的總公司都是在加州，兩家公司皆以生產人造肉品為主，同時創造新品以開拓素食市場；未來肉排先是在2016年首次推出素食漢堡肉，不可能食品則是幾年後才加入競爭行列。

如今，根據人造肉研究和遊說團體Good Food Institute的數據，目前全美市場上製造素食雞塊、雞柳和炸肉餅的品牌已超過50種；這次未來肉排與不可能食品將以豆製冷凍食品做為招牌，吸引素食饕客。

事實上，過去幾十年包括「晨星農場」(Morningstar Farms)和英國食品公司Quorn都有生產全素肉排，但是繼未來肉排與不可能食品的成功後，激發更多競爭者；在Good Food Institute提供的數據中，多達15%的品牌都是在2020年才創立，如紐約的仿真雞塊Nuggs和加州的Daring Foods。

市調研究機構Nielsen IQ的調查指出，截至8月28日過去52個禮拜，全美冷凍素食雞柳條和雞塊的銷售量上漲29%，達到1億1200萬元；不過葷食的冷凍雞柳條銷量也在同一期間成長17%，達到11億元。

另一家市場研究公司Euromonitor的調查結果則預測，2021年至2022年全球人造肉品的零售量將成長2%，達到460萬公噸；至於加工肉品的銷售則是持平在1890萬公噸。

Euromonitor的經理雷斯(Tom Rees)分析，早在新冠病毒疫情爆發前，素食肉品銷售就已開始成長；但自肉品生產公司爆發確診、肉類短缺，間接刺激消費者購買素食肉品。

加州 沃爾瑪 紐約

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