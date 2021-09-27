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「尚氣」連續4周全美票房第1 疫後北美票房最高

編譯徐薏茹／綜合26日電
漫威英雄大片「尚氣與十環傳奇」，自上映以來連續第四周蟬聯國內票房冠軍，並成為疫情期間國內票房最高的電影。圖為飾演主角的華裔演員劉思慕在片中一幕。(美聯社)
漫威英雄大片「尚氣與十環傳奇」，自上映以來連續第四周蟬聯國內票房冠軍，並成為疫情期間國內票房最高的電影。圖為飾演主角的華裔演員劉思慕在片中一幕。(美聯社)

首部以亞裔角色為主的漫威英雄大片「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)氣勢如虹，自上映以來連續第四周蟬聯國內票房冠軍，本周更超越另一部漫威強片「黑寡婦」(Black Widow)，成為疫情期間國內票房最高的電影

「尚氣與十環傳奇」本周北美票房收入約1330萬元，國內票房總額累計達1億9650萬元。

據「富比世」(Forbes）報導，除了超越「黑寡婦」成績，「尚氣與十環傳奇」的票房還超越其他漫威英雄電影，包括「無敵浩克」(The Incredible Hulk)、「美國隊長」(Captain America)、 「蟻人」(Ant-Man)、「雷神索爾」(Thor)等片，預估國內票房最終成績有望達到2億2500萬元到2億3500萬元；儘管國內票房成績表現亮眼，但包括海外票房在內，電影業仍深受疫情影響，而目前「尚氣與十環傳奇」在最大海外市場中國的上映日期仍遙遙無期。

上周排行第二的電影為改編自同名百老匯音樂劇的「親愛的艾文漢森」(Dear Evan Hansen)，首周上映票房預估約750萬元，本作為環球影業發行，由史蒂芬切波斯基(Stephen Chbosky)執導，史蒂芬萊文森(Steven Levenson)編劇，講述一名患有焦慮症高中生的故事；本片在CinemaScore獲得A-的佳績，根據票站調查，「親愛的艾文漢森」的觀影群眾中女性觀眾占62%。

環球國內發行總裁奧爾(Jim Orr)表示：「我們深深地為親愛的艾文漢森及這部電影的一切感到驕傲，憑著傑出的電影和高分的觀眾評價，我們認為這將帶來比一般情況更好的國內票房表現。」

接下來將與觀眾見面的強檔大片包括即將於本周五上映的「猛毒2：血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage)；丹尼爾克雷格(Daniel Craig)最終部詹姆士龐德系列電影「007：生死交戰」(No Time to Die)將於10月8日上映；經典史詩科幻巨作「沙丘」(Dune)將於10月22日上映。

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