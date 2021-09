「尚氣」連續4周全美票房第1 疫後北美票房最高

漫威英雄大片「尚氣與十環傳奇」,自上映以來連續第四周蟬聯國內票房冠軍,並成為疫情期間國內票房最高的電影。圖為飾演主角的華裔演員劉思慕在片中一幕。(美聯社)

首部以亞裔角色為主的漫威 英雄大片「尚氣 與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)氣勢如虹,自上映以來連續第四周蟬聯國內票房冠軍,本周更超越另一部漫威強片「黑寡婦」(Black Widow),成為疫情期間國內票房最高的電影 。

「尚氣與十環傳奇」本周北美票房收入約1330萬元,國內票房總額累計達1億9650萬元。

據「富比世」(Forbes)報導,除了超越「黑寡婦」成績,「尚氣與十環傳奇」的票房還超越其他漫威英雄電影,包括「無敵浩克」(The Incredible Hulk)、「美國隊長」(Captain America)、 「蟻人」(Ant-Man)、「雷神索爾」(Thor)等片,預估國內票房最終成績有望達到2億2500萬元到2億3500萬元;儘管國內票房成績表現亮眼,但包括海外票房在內,電影業仍深受疫情影響,而目前「尚氣與十環傳奇」在最大海外市場中國的上映日期仍遙遙無期。

上周排行第二的電影為改編自同名百老匯音樂劇的「親愛的艾文漢森」(Dear Evan Hansen),首周上映票房預估約750萬元,本作為環球影業發行,由史蒂芬切波斯基(Stephen Chbosky)執導,史蒂芬萊文森(Steven Levenson)編劇,講述一名患有焦慮症高中生的故事;本片在CinemaScore獲得A-的佳績,根據票站調查,「親愛的艾文漢森」的觀影群眾中女性觀眾占62%。

環球國內發行總裁奧爾(Jim Orr)表示:「我們深深地為親愛的艾文漢森及這部電影的一切感到驕傲,憑著傑出的電影和高分的觀眾評價,我們認為這將帶來比一般情況更好的國內票房表現。」

接下來將與觀眾見面的強檔大片包括即將於本周五上映的「猛毒2:血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage);丹尼爾克雷格(Daniel Craig)最終部詹姆士龐德系列電影「007:生死交戰」(No Time to Die)將於10月8日上映;經典史詩科幻巨作「沙丘」(Dune)將於10月22日上映。