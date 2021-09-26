德州橋下營地全清光 德里歐邊境重開

德州德里歐國際大橋下日前曾聚集近1萬5000名偷渡客，現已空無一人，德里歐過境口岸也已於25日重新開放。圖為21日(左)與25日(右)的對比。(美聯社)

數星期來，擠在德州德里歐國際大橋(Del Rio International Bridge)下的海地偷渡客 ，幾乎在一夜間全部消失，在分別遣返 回國或獲允許留在美國後，營地清理完畢再不見一人，德里歐過境口岸亦於25日下午重新開放。

聯邦海關與邊境保護局(CBP)聲明說，德里歐過境口岸於25日下午4時恢復美墨人員的往來，而貨運則於27日早上重開。

德州德里歐連接墨西哥 阿庫尼亞市(Ciudad Acuña)，由於大量海地偷渡客突然湧至，高達近1萬5000人擠在德里歐國際大橋下紮營，CBP於9月17日關閉這個過境口岸。

聯邦及地方官員表示，經連日來用飛機遣返偷渡客，又或容許部分人留在美國後，這個臨時營地已清理完畢，再不見有人逗留；CBP人員也於25日沿河搜索灌木叢林，確保沒有人躲藏在內。

在大橋墨西哥一側的營地內，最後一批海地人已被轉移到阿庫尼亞市中心一個收容設施，墨西哥移民部門在此設置了一些帳篷。

德里歐市長羅札諾(Bruno Lozano)期望美墨兩國採取措施，確保未來再不會出現大批偷渡客湧至及紮營。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，自19日以來當局加快腳步安排17班飛機，遣返了大約2000名海地人，25日及26日仍會繼續遣返行動；另外約有1萬2400人可暫時入境，直到移民法官做出裁決，合資格者將獲合法居留，否則仍會被遣返。

這批海地偷渡客主要是來自智利及巴西，而且多已在當地取得難民身分，因此國務院與智利及巴西展開談判，被遣返的人不是送回海地而是送返智利及巴西，但這個問題很複雜，因為部分人在智利及巴西沒有合法身分。

聯合國國際移民組織(International Organization for Migration)聲明表示，一些海地人原已在其他國家擁有合法身分，該組織會找出這些國家，讓他們不會被遣返到海地。