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捷藍航空乘客鬧事 攻擊空服員遭制伏

編譯徐薏茹／綜合25日電

22日晚間捷藍航空(JetBlue)波士頓飛往波多黎各的261航班上，一名男子衝向飛機前端攻擊空服人員，並且要求機上工作人員向他開槍，該名男子最後由幾名空服人員聯手制伏並於飛機降落後轉交給執法單位。

根據聯邦調查局(FBI) 書面證詞紀錄，攻擊空服員的乘客名為埃爾達爾(Khalil El Dahr)，當時他在飛機上試圖撥打電話未果後開始發怒，隨後衝向駕駛艙並叫喊要求對他開槍，一名空服員表示聽到埃爾達爾說西班牙語，另一名空服員聽到他說西班牙及阿拉伯語。

一名在飛機前端的空服人員將埃爾達爾困在前排座位，當時一名機組人員正好打開駕駛艙門，埃爾達爾於這時上前踢打攻擊空服人員，同時對機組人員叫喊要求開槍射擊他。

機上的六、七名空服人員合力以領帶、收縮手銬、安全帶延長器等物品制伏埃爾達爾，飛機降落後，他立即被逮捕，並且因干擾飛機飛行安全而將面臨至少一項聯邦罪名。

埃爾達爾是波多黎各居民；FBI幹員表示正對他進行多項調查。

捷藍航空發布聲明表示「機組人員與一名試圖進入駕駛艙的乘客發生肢體衝突。」「我們讚揚機組人員對這充滿挑戰的情況所做出的反應，保護機上其他乘客的安全」。

23日早上夏威夷航空(Hawaiian Airlines)航班也傳出乘客攻擊空服員事件，一名32歲的男子因揍空服員的胸口而被控三級攻擊罪。

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)表示，違規乘客事件的比率於今年初開始有下降的趨勢，但「仍然過高」。

FBI 夏威夷 波士頓

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