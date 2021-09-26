我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

資金嚴重短缺 恒大汽車坦言：無法保證能償還債務

波士頓「瘦樓」125萬元售出 高於開價獲利豐

編譯周芳苑／綜合25日電
麻州波士頓全市最狹窄的房子「瘦樓」 最近以125萬元溢價賣出。(美聯社)
麻州波士頓全市最狹窄的房子「瘦樓」 最近以125萬元溢價賣出。(美聯社)

麻州波士頓市最狹窄的房子「瘦樓」(Skinny House)最寬處僅約十呎，但近仍以125萬元售出，比屋主喊價還高了5萬元。

免費房地產估價網站Zillow指出，這棟位於波士頓北端的房屋以120萬元價格掛牌上市，本月16日以125萬元溢價成交。

房地產經紀 CL Properties 在社群媒體臉書(Facebook)貼文稱，這棟四層樓窄房推出後收到許多報價，而且不到一星期便以高於標價的價格成交。

這棟房屋建於1862年，面積約為1165平方呎 (約108平方米)，最寬處約10呎(3米)，後部卻變窄，僅約9.25呎寬(2.8米)。

「瘦樓」有兩間臥室和一間浴室，並有一個可眺望波士頓港(Boston Harbor)景觀的陽台；這棟建築物沒有前門，住戶從側門出入。

這座樓房又稱「怨恨之家」(Spite House)；據當地傳說，兩兄弟繼承了一些土地，其中一人從軍時，另一人用大部份土地蓋了一座大房子，從軍的那位返鄉後便蓋起「瘦屋」，刻意擋住兄弟大房屋的視線和陽光。

「瘦樓」曾於2017年以90萬元賣出過。

波士頓 房地產 社群媒體

上一則

母子看MLB球賽 突從第3層看台摔落身亡

下一則

捷藍航空乘客鬧事 攻擊空服員遭制伏

延伸閱讀

香港地建會闢謠：中央未施壓

香港地建會闢謠：中央未施壓
波士頓台灣影展「消失的情人節」等9片 戲院與線上同映

波士頓台灣影展「消失的情人節」等9片 戲院與線上同映

《老照片說故事》波士頓兩本人皮書

《老照片說故事》波士頓兩本人皮書

波士頓市長選舉 華裔吳弭對決傳統勢力

波士頓市長選舉 華裔吳弭對決傳統勢力

熱門新聞

紐約州22歲女子沛提托在失蹤多日後，屍體疑在懷俄明州布里傑蒂頓國家森林被人發現。(美聯社)

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

2021-09-19 21:39
專家評估，倘若美國政府出現債務違約，屆時中度經濟衰退將是最好的結果，而最糟糕的下場則是美國經濟從此一路下跌。(Pexels)

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

2021-09-22 14:39
22歲網紅沛提托在失蹤前，曾被目擊遭到男友掌摑。(美聯社)

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

2021-09-21 16:31
新書「危急關頭」21日在全美上市。（Getty Images）

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

2021-09-22 10:23
漫威首部亞裔超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」上映第三周持續蟬聯北美票房冠軍。圖為片中一幕。(美聯社)

尚氣好威 連霸3周北美票房 克林伊斯威特新片落敗「哭泣」

2021-09-20 10:17
重疫州愛達荷州，本月6日一所醫院內的加護病房擠滿重症的新冠病患。(美聯社)

美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

2021-09-22 10:07

超人氣

更多 >
影／母象一腳踩死沼澤「鱷」霸 驚人畫面遊客全看傻

影／母象一腳踩死沼澤「鱷」霸 驚人畫面遊客全看傻
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎