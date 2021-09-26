波士頓「瘦樓」125萬元售出 高於開價獲利豐

麻州波士頓全市最狹窄的房子「瘦樓」 最近以125萬元溢價賣出。(美聯社)

麻州波士頓 市最狹窄的房子「瘦樓」(Skinny House)最寬處僅約十呎，但近仍以125萬元售出，比屋主喊價還高了5萬元。

免費房地產 估價網站Zillow指出，這棟位於波士頓北端的房屋以120萬元價格掛牌上市，本月16日以125萬元溢價成交。

房地產經紀 CL Properties 在社群媒體 臉書(Facebook)貼文稱，這棟四層樓窄房推出後收到許多報價，而且不到一星期便以高於標價的價格成交。

這棟房屋建於1862年，面積約為1165平方呎 (約108平方米)，最寬處約10呎(3米)，後部卻變窄，僅約9.25呎寬(2.8米)。

「瘦樓」有兩間臥室和一間浴室，並有一個可眺望波士頓港(Boston Harbor)景觀的陽台；這棟建築物沒有前門，住戶從側門出入。

這座樓房又稱「怨恨之家」(Spite House)；據當地傳說，兩兄弟繼承了一些土地，其中一人從軍時，另一人用大部份土地蓋了一座大房子，從軍的那位返鄉後便蓋起「瘦屋」，刻意擋住兄弟大房屋的視線和陽光。

「瘦樓」曾於2017年以90萬元賣出過。